Vodafone Start 9,95€: naviga in 5G e resta connesso in UE!

Capita spesso di guardare le offerte mobile e avere la sensazione di leggere sempre la stessa cosa, con numeri sparati lì e promesse tutte uguali. Vodafone Start, però, prova a giocarsela in modo un po’ diverso, puntando su un’idea semplice: darti tanto, senza complicarti la vita. Il prezzo è uno di quelli che attirano subito l’attenzione, 9,95 euro al mese, con un costo di attivazione una tantum di 10 euro e la SIM spedita gratuitamente. Fin qui, tutto chiaro. Ma il punto non è solo quanto costa, è cosa ti permette davvero di fare ogni giorno.

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Navigare in Europa con 32 GB extra: Vodafone Start punta sulla trasparenza

L’offerta nasce con una base piuttosto generosa: 150 Giga per navigare, minuti illimitati e 200 SMS. È il classico pacchetto pensato per chi usa lo smartphone senza stare lì a controllare continuamente il contatore dei dati, ma senza nemmeno sentirsi obbligato a pagare per un “illimitato” che magari non sfrutterà mai davvero. C’è poi un aspetto interessante che riguarda la possibilità di ottenere Giga illimitati allo stesso prezzo, semplicemente invitando una persona a entrare in Vodafone. Fino a quel momento, però, l’offerta resta comunque molto solida, quindi non si ha mai la sensazione di essere in attesa di uno sblocco fondamentale.

Un altro dettaglio che fa la differenza, soprattutto per chi viaggia o lavora spesso fuori dall’Italia, è la quantità di traffico disponibile in Unione Europea. Con Vodafone Start hai 32 Giga da usare all’estero, che includono anche Svizzera e Regno Unito. Non è un’estensione da poco, perché evita brutte sorprese quando si attraversano confini che non rientrano più ufficialmente nell’UE, ma che restano molto frequentati. Certo, ci sono Paesi esclusi come Turchia o Albania, ma qui si entra nel territorio delle regole europee più che delle scelte dell’operatore.

Dal punto di vista della rete, Vodafone spinge forte sul 5G, che è incluso in tutte le offerte mobili e può arrivare fino a 2 Gbps di velocità, ovviamente a patto di avere uno smartphone compatibile e trovarsi sotto copertura. Non è solo una promessa commerciale: i riconoscimenti da parte di realtà indipendenti come Ookla, Opensignal e nPerf raccontano di una rete che, almeno sulla carta, continua a essere tra le migliori in Italia.

Ci sono poi quelle comodità che spesso si danno per scontate, ma che diventano preziose quando servono davvero. La continuità di servizio, ad esempio, ti permette di continuare a parlare e navigare per un massimo di 48 ore anche se il credito si esaurisce. È una sorta di cuscinetto che ti salva nelle situazioni impreviste. Lo stesso vale per l’addebito automatico, che elimina il pensiero delle ricariche e mantiene il credito sempre in una zona di sicurezza.

In definitiva, Vodafone Start non è l’offerta che punta a stupire con effetti speciali, ma quella che cerca di infilarsi senza attriti nella routine quotidiana. È pensata per chi vuole un prezzo chiaro, una rete veloce e abbastanza margine da non doversi preoccupare continuamente di quanto sta consumando. E in un mercato dove spesso si ha la sensazione di dover decifrare contratti più che scegliere un servizio, anche questo, alla fine, è un bel vantaggio.