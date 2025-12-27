Vodafone START: 150 Giga e 5G fino a 2 Gbps a soli 9,95€

Vodafone torna a farsi notare con la sua offerta START, pensata per chi vuole navigare senza pensieri e avere tutto a portata di mano. Con soli 9,95 euro al mese e un costo di attivazione di 10 euro, la SIM arriva comodamente a casa senza spese aggiuntive e ti mette subito a disposizione 150 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. Non è solo un pacchetto generoso: include anche 32 Giga da utilizzare in viaggio nei Paesi UE, Svizzera e Regno Unito, così puoi continuare a navigare senza sorprese mentre sei all’estero. Ovviamente, per sfruttare al massimo la rete 5G fino a 2 Gbps, serve un dispositivo compatibile e copertura Vodafone: un dettaglio tecnico, certo, ma decisivo per chi punta a prestazioni elevate.

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Naviga senza limiti con Vodafone START

Un aspetto che rende davvero comoda questa offerta è la continuità di servizio fino a 48 ore. Se il credito dovesse esaurirsi, non ti troverai mai improvvisamente senza connessione o senza la possibilità di chiamare: per due giorni puoi continuare a usare la rete senza limiti, una sicurezza che pochi operatori offrono. In più, la segreteria telefonica con servizio di recall permette di gestire i messaggi ricevuti mentre non eri reperibile e di richiamare nel momento migliore. Aggiungiamoci la scelta tra SIM fisica o eSIM, e il quadro è completo: la flessibilità è totale e tutto viene pensato per semplificare la vita.

Per i viaggi in Europa, Vodafone anticipa un po’ i tempi con 32 Giga totali da spendere tra navigazione e app, 17 dei quali sono obbligatori per legge secondo il regolamento Roaming UE 2022/612, mentre altri 15 sono extra inclusi dall’offerta. Ci sono alcune eccezioni, come Turchia, Albania, Principato di Monaco e San Marino, dove valgono le tariffe internazionali, ma per la gran parte dei viaggi europei sei coperto senza pensieri. Inoltre, l’addebito automatico garantisce che non ti dimentichi mai di ricaricare: il credito residuo sotto i 5 euro viene ricaricato automaticamente di 5 euro, evitando brutte sorprese e stress inutili.

Viaggia senza pensieri con 32 Giga UE inclusi

Dietro a tutto questo, però, c’è anche un’infrastruttura premiata e testata. Vodafone è stata riconosciuta da Ookla come la rete 5G più veloce d’Italia, mentre Opensignal le ha assegnato otto premi su sedici categorie analizzate, confermandola tra le migliori reti del Paese. Anche nPerf la mette al top per performance 5G, velocità di download e upload e bassa latenza, dati confermati da test condotti da utenti reali su tutto il territorio nazionale. In sintesi, START non è solo un’offerta conveniente: è una combinazione di Giga generosi, continuità di servizio e una rete tra le più premiate in Italia, pensata per chi vuole navigare, chiamare e viaggiare senza limiti, con la certezza di avere alle spalle un’infrastruttura solida e affidabile.