Vodafone: offerte in 5G fino a giga illimitati per il 2026

Nel idea di offerta mobile di fascia medio-alta di Vodafone c’è un insieme di soluzioni che fanno parte di una strategia ben definita. L’idea è offrire soluzioni diverse, costruite attorno a esigenze precise, senza rinunciare alla qualità della rete e alla velocità del 5G. Dal pacchetto più equilibrato fino alle formule senza limiti, il listino Vodafone copre profili di utilizzo molto differenti.

Una delle proposte più accessibili resta Vodafone Start, pensata per chi desidera entrare nel mondo Vodafone con una dotazione completa. L’offerta include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 150 giga di traffico dati in 5G alla massima velocità. Il prezzo è fissato a 9,95 euro al mese, collocandosi in una fascia competitiva per chi utilizza lo smartphone ogni giorno tra navigazione, streaming e social, senza spingersi verso soglie di consumo estreme.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

I vantaggi per chi ha già Vodafone a casa

Il discorso cambia per chi possiede o intende attivare anche una linea fissa. Vodafone Pro già cliente è la proposta dedicata a questo pubblico e rappresenta uno dei punti di forza dell’offerta convergente dell’operatore. A 11,95 euro al mese sono inclusi minuti illimitati, 200 SMS e traffico dati illimitato in 5G. In questo caso il valore aggiunto è proprio l’assenza di limiti sul consumo, soluzione ideale per chi utilizza lo smartphone come hotspot o per attività ad alto consumo di banda.

La scelta di riservare questa formula ai clienti fisso-mobile rafforza la strategia di fidelizzazione, offrendo condizioni difficilmente replicabili nelle offerte standard.

Vodafone Ultra, il 5G senza compromessi

All’estremo opposto del listino si colloca Vodafone Ultra, pensata per chi non vuole alcuna restrizione. L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e internet illimitato in 5G, con un canone di 19,95 euro al mese. È una proposta che guarda a un pubblico molto esigente, interessato alle massime prestazioni della rete Vodafone senza doversi preoccupare di soglie o consumi.