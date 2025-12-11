Vodafone: le offerte di Natale a sorpresa fino a 200GB in 5G

La grande ondata di offerte che lancia Vodafone a dicembre è utile per qualsiasi esigenza, soprattutto parlando della linea nuova Start-Pro. Questa infatti è indirizzata a coloro che non vogliono pagare troppo avendo però un’ottima qualità della rete e a una soglia dati significativa. Per quanto riguarda la struttura dell’offerta, sono due i pacchetti disponibili: Vodafone Start e Vodafone Pro. Il primo include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 150 giga in 5G alla massima velocità a 9,95 euro mensili. Il secondo porta la soglia a 250 giga, mantenendo la stessa impostazione di minuti e SMS, con un costo di 11,95 euro al mese.

Accanto ai profili standard, l’operatore propone una variante esclusiva per chi possiede la linea fissa: Vodafone Start-Pro già cliente. Questa categoria permette di attivare offerte con traffico dati illimitato in 5G, mantenendo invariati prezzi e struttura. Vodafone Start già cliente offre minuti illimitati, 200 SMS e dati illimitati in 5G a 9,95 euro mensili. Vodafone Pro già cliente, invece, mantiene la stessa formula ma con un costo di 11,95 euro mensili. La logica è chiara: premiare chi ha già scelto Vodafone per la casa, offrendo un pacchetto completo anche sul mobile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Ultra e Young, pensate per chi cerca di più

Per quanto riguarda le esigenze più spinte, Vodafone Ultra è il profilo più ricco della gamma mobile. Propone minuti illimitati, 200 SMS e traffico dati illimitato in 5G a 19,95 euro al mese. È una formula destinata a chi utilizza lo smartphone come strumento costante per streaming, videochiamate e servizi cloud, eliminando qualsiasi timore di superare soglie mensili.

Nello stesso portafoglio è presente Vodafone Young, dedicata a chi non ha ancora compiuto 30 anni o appartiene alla fascia under 18. Vodafone Young 30 offre minuti illimitati verso numeri nazionali ed europei, 200 SMS, Vodafone Club con SmartPay, Rete Sicura e 200 giga in 5G a 9,99 euro mensili. Vodafone Young 18 segue la stessa struttura ma prevede SMS illimitati e 100 giga in 5G a 9,99 euro, con la possibilità di scendere a 6,99 euro mensili se in casa è presente una linea fissa Vodafone.