Vivo X300 Ultra punta all’Europa e anticipa una scheda tecnica da vero top

La famiglia Vivo X300 potrebbe presto ampliarsi anche nel mercato europeo. Dopo l’arrivo di Vivo X300 e Vivo X300 Pro alla fine di ottobre, emerge ora con maggiore insistenza il nome di Vivo X300 Ultra, un modello che, a differenza del predecessore rimasto confinato alla Cina, sembra destinato a una distribuzione più ampia. La recente certificazione per l’Europa rafforza questa ipotesi e suggerisce che il debutto globale non sia poi così lontano.

A rendere il quadro ancora più interessante ci ha pensato il noto leaker Digital Chat Station, che ha condiviso alcune anticipazioni sulla scheda tecnica del dispositivo. Le informazioni emerse delineano senza troppi dubbi uno smartphone pensato per collocarsi nella fascia più alta del mercato, con un’attenzione particolare al comparto fotografico.

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Display ampio e tecnologia LTPO

Secondo le indiscrezioni, Vivo X300 Ultra sarà equipaggiato con un display BOE LTPO piatto da 6,82 pollici con risoluzione 2K. La scelta della tecnologia LTPO permette una gestione dinamica del refresh rate, adattandolo in tempo reale ai contenuti visualizzati. Questo approccio consente di combinare fluidità elevata e maggiore efficienza energetica, due aspetti sempre più centrali nei dispositivi di fascia premium.

Le dimensioni generose del pannello confermano la volontà di Vivo di puntare su un’esperienza visiva immersiva, in linea con le aspettative di chi cerca uno smartphone top di gamma senza compromessi sul fronte multimediale.

Design più essenziale e scelte mirate

Per quanto riguarda il design, le informazioni parlano di un frame metallico piatto, una soluzione che rafforza la sensazione di solidità e conferisce al dispositivo un aspetto più sobrio rispetto al passato. Una delle novità più rilevanti è l’assenza del pulsante fisico dedicato alla fotocamera, presente sul Vivo X200 Ultra. Si tratta di una scelta che potrebbe dividere gli appassionati, ma che semplifica il profilo del telefono e ne rende il design più pulito.

Fotocamera al centro dell’esperienza

Il vero punto di forza di Vivo X300 Ultra resta comunque il comparto fotografico. Il modulo posteriore manterrà un’impostazione simile a quella del modello precedente, con una nuova disposizione del sensore periscopico. Le indiscrezioni parlano di due sensori posteriori da 200 MP, una configurazione ambiziosa che punta a spingere ulteriormente la qualità degli scatti e le capacità di zoom in ambito mobile.

Questi elementi rafforzano l’idea di un vero camera-phone di fascia altissima, pensato per distinguersi non solo sulla carta ma anche nell’uso quotidiano. Con il possibile arrivo in Europa, Vivo potrebbe finalmente portare anche fuori dalla Cina il meglio della propria tecnologia fotografica.