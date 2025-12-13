Vivo X300 FE, ecco le probabili caratteristiche

In rete alcuni rumors hanno suggerito la presentazione ufficiale da parte del produttore tech Vivo di un nuovo smartphone. Si tratta del prossimo Vivo X300 FE. Quest’ultimo sembra tuttavia che non sarà una vera e propria novità, dato che potrebbe trattarsi di una versione re-branded del nuovo Vivo S50 Pro Mini. In queste ultime ore, in particolare, il prossimo smartphone dell’azienda è stato avvistato sul sito web China Telecom, dove sono state riportate le sue presunte specifiche tecniche.

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Vivo X300 FE alias Vivo S50 Pro Mini, ecco le presunte specifiche tecniche

In queste ultime ore sono emersi alcuni dettagli riguardanti il prossimo smartphone di punta a marchio Vivo. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Vivo X300 FE, il quale dovrebbe essere sostanzialmente una versione re-branded del nuvoo Vivo S50 Pro Mini. Lo smartphone in questione è stato avvi in rete sul portale China Telecom.

Secondo quanto riportato sul sito, il nuovo device dj casa Vivo sarà caratterizzato dalla presenza di un display dalle dimensioni piuttosto contenute. La diagonale sarà infatti pari a 6.31 pollici e sarà un pannello con tecnologia OLED con una risoluzione pari a 2640 x 1216 pixel. Dal punto di vista dimensionale, invece, lo smartphone dovrebbe misurare 150.83 x 71.76 x 8.10 mm, con un peso complessivo pari a 192 grammi.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo sarà presente un processore estremamente potente. Si tratta del potente soc Snapdragon 8 Gen 5. A supporto saranno presenti tagli di memoria con RAM di tipo LPDDR5X e con storage interno ultra veloce di tipo UFS 4.1. Per quanto riguarda l’autonomia, a bordo dovrebbe essere presente una batteria con una capienza pari a 6500 mah con supporto alla ricarica rapida da 90W e il supporto alla ricarica wireless da 40W. Il comparto fotografico includerà infine tre sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP, un secondo sensore da 50 MP e un terzo sensore da 8 MP.