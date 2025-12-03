Vivo X300 e Vivo X300 Pro sono ufficiali, specifiche e prezzi

Ben due nuovi smartphone davvero eccezionali arricchiscono ora il catalogo del produttore tech Vivo. Ci stiamo riferendo ai nuovi Vivo X300 e Vivo X300 Pro, due device di estrema qualità e con una scheda tecnica davvero notevole, dal comparto fotografico, al display e alle prestazioni. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

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Vivo X300 e Vivo X300 Pro, i due nuovi smartphone top di gamma del produttore tech Vivo

Vivo X300 e Vivo X300 Pro sono i due nuovi smartphone di punta del noto produttore tech. Come già accennato in apertura, le caratteristiche tecniche di questi due device sono davvero sbalorditive. Entrambi gli smartphone vantano la presenza di un display di estrema qualità. Si tratta di un pannello con tecnologia AMOLED di tipo LTPO con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco elevatissima.

Anche dal punto di vista dell’autonomia questi device stupiscono. Possono infatti contare sulla presenza di batterie davvero capienti, pari rispettivamente a 6040 mah per Vivo X300 e 6510 mah per Vivo X300 Pro. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, tutti e due i nuovi smartphone dell’azienda sono alimentati da uno dei processori più potenti del produttore tech MediaTek. Si tratta del potente soc MediaTek Dimensity 9500. Per quanto riguarda i tagli di memoria, il modello base può contare su 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno. Il modello pro, invece, può contare sulla presenza di addirittura 16 GB di memoria RAM.

Anche il comparto fotografico di questi device stupisce. Quest’ultimo è infatti realizzato in collaborazione con l’importante azienda Zeiss. Troviamo un sensore fotografico principale da 200 MP sul modello base. Il modello pro dispone invece di un sensore teleobiettivo da 200 MP con lente periscopica e con zoom ottico pari a 3.7x. Non manca poi su entrambi la presenza di un sensore ultra grandangolare da ben 50 MP.