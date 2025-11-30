Vivo S50 Pro Mini, rivelati design e specifiche tecniche

Sappiamo ormai da diverso tempo che il produttore tech Vivo sta lavorando ad un nuovo smartphone dalle dimensioni compatte. Ci stiamo riferendo al prossimo Vivo S50 Pro Mini. L’azienda ha però ora deciso di rivelare alcuni dettagli. È stata infatti pubblicata un’immagine teaser che ci ha confermato il design e l’azienda ha anche rivelato alcune specifiche tecniche.

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Vivo S50 Pro Mini, l’azienda conferma il design e alcune specifiche tecniche

Sono stati da poco rivelato design e presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone di punta del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo S50 Pro Mini e a rivelare queste informazioni è stata la stessa azienda con alcuni teaser ufficiali. L’azienda ha pubblicato in primis un’immagine.

Osservando l’immagine in questione, possiamo notare sul retro la presenza di un modulo fotografico dal design inedito per l’azienda. È infatti presente un unico blocco orizzontale, al cui interno trovano posto i sensori fotografici. Dall’immagine sono visibili tre sensori più un piccolo flash LED. L’immagine ci rivela inoltre quella che sarà una delle future colorazioni. Come già detto, poi, l’azienda ha rivelato qualche informazione sulle future caratteristiche tecniche.

Secondo quanto rivelato, il nuovo Vivo S50 Pro Mini sarà alimentato da uno dei potenti processori di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 8 Gen 5. Troveremo inoltre diversi tagli di memoria, compreso uno storage interno di tipo UFS 4.1. Il comparto fotografico, come già detto, sarà costituito da tre fotocamere posteriori. Ci sarà un sensore fotografico teleobiettivo con lente periscopica Sony IMX882. Per quanto riguarda i selfie, gli utenti avranno a disposizione una fotocamera anteriore da ben 50 MP.

Sulla parte frontale sarà presente un display dalle dimensioni “compatte”. La diagonale sarà infatti pari a 6.31 pollici. All’interno del pannello sarà integrato un sensore biometrico 3D ultrasonico 2.0 per lo sblocco. Saranno infine presenti le certificazioni di resistenza IP68 e IP69.