Vivarium ruba la scena a Gears of War sull’Xbox

Vivarium è il vero colpo di scena tra i giochi mostrati per Xbox, e basta poco per capire il perché: un life sim di ispirazione anime con uno stile artistico che, francamente, fa girare la testa. L’amicizia con Gears of War è finita, adesso il nuovo migliore amico è proprio Vivarium.

Capita raramente che un titolo riesca a rubare la scena ai pezzi grossi, a quei nomi che da soli riempiono palchi e trailer. Eppure è successo. In mezzo a tutto il rumore, è stato un life sim dai toni delicati e dall’estetica curatissima a lasciare il segno, dimostrando che a volte non servono esplosioni e armi futuristiche per conquistare l’attenzione.

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Uno stile artistico che parla da solo

Quello che salta subito all’occhio è l’arte. E non si tratta di una bellezza generica, di quelle che si vedono e si dimenticano. Vivarium sfoggia alcune delle illustrazioni più riuscite in circolazione, con quel sapore da anime che richiama atmosfere familiari ma allo stesso tempo personali. Ogni dettaglio sembra pensato per restare impresso, per creare un mondo in cui ci si vuole fermare un po’ più a lungo.

Il fatto che un gioco così riesca a distinguersi proprio durante un evento dedicato a Xbox dice molto. Mentre serie come Gears of War continuano a tenere banco con la loro mole di azione e nostalgia, c’è chi sceglie un’altra strada. Una proposta più intima, costruita attorno alla quotidianità e alle relazioni, che parla a un pubblico in cerca di qualcosa di diverso.

Quando un life sim batte i grandi nomi

L’idea che un life sim possa diventare il momento più memorabile di una vetrina pensata per i grandi franchise non è scontata. Di solito sono i titoli ad alto budget a prendersi i riflettori. Stavolta, però, la scena se l’è presa Vivarium, ribaltando le aspettative e ricordando che il fascino di un videogioco non si misura solo in spettacolarità.

C’è qualcosa di rinfrescante in tutto questo. La sensazione che lo spazio per esperienze più calme, più riflessive, sia ancora vivo e vegeto su Xbox. Un gioco che punta sull’estetica anime e sul ritmo lento del vivere quotidiano, e che proprio per questo riesce a farsi notare in mezzo al frastuono dei colossi.

Il paragone con Gears of War, in questo senso, diventa quasi simbolico. Da una parte la potenza, l’adrenalina, la formula collaudata. Dall’altra la calma, la cura, l’attenzione ai piccoli momenti. E a quanto pare, almeno per ora, è la seconda a vincere il cuore di chi ha avuto modo di mettere gli occhi su Vivarium.