Hyundai IONIQ 3 arriva a Milano: installazione aperta al pubblico

Dal 7 al 15 novembre, Piazza Gae Aulenti diventa il punto d’incontro tra mobilità elettrica, tecnologia e design. Hyundai porta nel cuore di Milano la nuova IONIQ 3, con un’installazione aperta gratuitamente al pubblico ogni giorno dalle 9:00 alle 20:00. L’iniziativa permetterà di conoscere da vicino il nuovo modello elettrico attraverso un’esperienza interattiva, pensata per raccontarne caratteristiche e possibilità di utilizzo.

All’interno dello spazio saranno esposti due esemplari della vettura, nelle configurazioni N Line Launch Edition e Prime. I visitatori potranno osservare il design, gli interni e le principali tecnologie, seguendo un percorso costruito attorno ai quattro elementi scelti da Hyundai per presentare il modello: estetica, autonomia, connettività e versatilità.

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L’installazione riprende il concept “Nuova forma alla libertà”, che interpreta il viaggio non soltanto come uno spostamento da un luogo all’altro, ma come la possibilità di organizzare il proprio tempo e scegliere come vivere ogni destinazione. Tra i contenuti protagonisti ci saranno anche PLEOS, la nuova esperienza digitale di bordo, e MegaBox, il sistema che amplia le possibilità di carico.

Un gioco interattivo mette alla prova i visitatori

Una parte centrale dell’esperienza sarà dedicata alla gamification. Attraverso un totem interattivo, il pubblico potrà rispondere ad alcune domande e preparare virtualmente il proprio viaggio, organizzando gli spazi disponibili in base alle proprie necessità.

La dinamica prende spunto dalla capacità di carico della IONIQ 3, che raggiunge complessivamente 441 litri grazie anche al MegaBox da 119 litri posizionato sotto il piano del bagagliaio. Al termine del gioco, ogni partecipante riceverà uno di tre profili: Esploratore, Compagno di viaggio o Visionario. Ciascuno rappresenta un diverso modo di vivere gli spostamenti, dalla curiosità verso nuove destinazioni alla condivisione delle esperienze, passando per l’interesse verso tecnologia e innovazione.

Credits: TecnoAndroid

Al profilo ottenuto sarà associato un vantaggio dedicato. Le possibilità comprendono 500 euro di credito per le ricariche tramite Charge myHyundai, una Hyundai easyWallbox per la ricarica domestica oppure cinque anni di servizi Bluelink PRO gratuiti, con funzionalità digitali e aggiornamenti OTA per mappe e infotainment. I vantaggi potranno essere utilizzati entro la fine del 2026. Non sarà possibile scegliere liberamente il premio: ogni visitatore potrà ricevere esclusivamente quello collegato al proprio profilo e le tre opzioni non saranno cumulabili.

Incontri dedicati a tecnologia e mobilità elettrica

Il programma non si limiterà all’esposizione dell’auto. Durante i giorni dell’iniziativa sono previsti anche incontri con giornalisti e content creator, dedicati ad argomenti come intelligenza artificiale, transizione energetica, mobilità elettrica, tecnologia ed esperienza di guida.

Tra gli ospiti figurano Amer Nour, creator specializzato in tecnologia e innovazione, e i giornalisti di Quattroruote Alessio Lana e Andrea Rapelli, che approfondiranno rispettivamente il tema della transizione energetica e le caratteristiche di guida della nuova IONIQ 3. Parteciperà anche Francesco Oggiano, giornalista e news creator, con un intervento dedicato ai viaggi. Gli appuntamenti sono in programma sabato 7, sabato 14 e domenica 15 novembre. L’iniziativa sarà accompagnata da contenuti digitali e da una campagna di influencer marketing, così da estendere il racconto anche al di fuori di Piazza Gae Aulenti. Il progetto è stato sviluppato con il contributo di Innocean e Havas Events.

Hyundai IONIQ 3: autonomia fino a 497 km

Credits: TecnoAndroid

L’installazione sarà anche l’occasione per conoscere meglio le caratteristiche tecniche del nuovo modello. IONIQ 3 adotta il linguaggio stilistico Art of Steel e una silhouette Aero Hatch, progettata per combinare efficienza aerodinamica, identità estetica e spazio a bordo. Le dimensioni esterne appartengono al segmento B, ma l’abitacolo punta a offrire una vivibilità paragonabile a quella di vetture di categoria superiore. Il passo di 2.680 mm e il pavimento piatto contribuiscono a migliorare lo spazio per i passeggeri, mentre il bagagliaio raggiunge una capacità complessiva di 441 litri.

Sul fronte tecnologico debutta in Europa PLEOS Connect, il sistema di infotainment basato su Android Automotive OS, disponibile con display fino a 14,6 pollici. La piattaforma integra aggiornamenti Over-the-Air e Gleo AI, con l’obiettivo di rendere più immediata l’interazione tra conducente e automobile.

La gamma prevede due batterie. Quella da 61 kWh consente di raggiungere un’autonomia dichiarata fino a 497 km nel ciclo combinato WLTP, nella configurazione con cerchi da 16 pollici. La variante da 42,2 kWh arriva invece fino a 344 km, sempre secondo il ciclo WLTP e con cerchi da 16 pollici. In condizioni ottimali, per passare dal 10 all’80% della carica servono circa 30 minuti. Tra le dotazioni legate all’energia figurano anche la ricarica trifase da 22 kW e la tecnologia Vehicle-to-Load, che permette di utilizzare la batteria dell’auto per alimentare dispositivi elettrici esterni.

L’installazione Hyundai sarà visitabile dal 7 al 15 novembre in Piazza Gae Aulenti a Milano, tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00.

Fonte: TecnoAndroid