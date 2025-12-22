Very Mobile lancia l’offerta 5,99€ con 150 Giga: ecco cosa include

Con la nuova promozione da 5,99€ al mese, Very Mobile rafforza ulteriormente la propria posizione nel settore delle offerte mobili a basso costo. Il piano include 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, mantenendo una delle promesse chiave del brand, ovvero nessun costo nascosto e condizioni chiare “per sempre”.

L’offerta è rivolta in particolare ai clienti che effettuano la portabilità da operatori come Iliad, CoopVoce e PosteMobile, ed è disponibile anche in formato eSIM, oltre alla SIM fisica con spedizione gratuita. Dal punto di vista della navigazione, Very Mobile consente l’accesso alla rete 5G, con velocità fino a 30 Mbps per le offerte standard. Ciò a patto di utilizzare un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta.

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La copertura dichiarata raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e oltre il 97% in 5G, grazie all’infrastruttura di rete condivisa. In caso di esaurimento dei Giga mensili, la navigazione viene bloccata automaticamente, evitando costi extra indesiderati. Il rinnovo può essere riattivato manualmente dall’app ufficiale, pagando solo il canone mensile previsto.

Very Mobile punta su flessibilità, controllo e gestione via app

Uno degli elementi centrali dell’offerta Very Mobile è la totale assenza di vincoli contrattuali. Non sono previste penali di recesso né costi di cambio offerta, una scelta che punta a fidelizzare l’utente attraverso la trasparenza piuttosto che con obblighi a lungo termine. Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese, rendendo più semplice la gestione delle scadenze, mentre la ricarica automatica permette di evitare interruzioni del servizio senza addebiti imprevisti.

L’offerta include anche la possibilità di utilizzare il traffico dati in Unione Europea, con 7,6GB dedicati al roaming, oltre a minuti e SMS inclusi alle stesse condizioni nazionali. Non mancano servizi utili come hotspot, “Ti ho cercato” e “RingMe”, mentre i servizi a pagamento premium sono bloccati di default per evitare attivazioni accidentali. Le chiamate internazionali possono essere abilitate solo su richiesta tramite app, offrendo all’utente un controllo completo sulla linea.

L’attivazione è pensata per essere rapida e accessibile. Online è possibile acquistare e attivare la SIM o la eSIM tramite SPID o CIE, oppure rivolgendosi a uno dei numerosi negozi fisici presenti sul territorio. Insomma, con questa proposta, VeryMobile conferma una strategia orientata alla semplicità, al risparmio e alla gestione autonoma della promo.