Very Mobile diventa “love cost”: il nuovo spot lancia l’evoluzione del brand

Very Mobile torna a far parlare di sé con uno spot che segna una svolta importante nel posizionamento del brand. Dal debutto nel 2020, l’operatore si è sempre presentato come una soluzione low cost, con offerte semplici e convenienti. Oggi, invece, Very Mobile sceglie un approccio diverso, definendosi “Love Cost”, un gioco di parole che racchiude la sua nuova filosofia.

L’idea è quella di mantenere prezzi fissi “per sempre”, senza rimodulazioni, e offrire allo stesso tempo un servizio più completo, incluso il supporto al 5G e quantità di Giga molto più generosi rispetto agli anni precedenti.

Tale nasce dalla volontà di distinguersi nell’affollato mercato degli operatori virtuali italiani, dove spesso il prezzo è l’unico elemento di differenziazione.

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Very Mobile e BRV7: creatività, messaggio e il nuovo linguaggio del brand

Il nuovo spot dà forma visiva a questo messaggio attraverso un racconto leggero e ironico. La protagonista, impegnata in uno speed date pieno di personaggi improbabili, rappresenta il consumatore alla ricerca dell’offerta giusta. I pretendenti grotteschi, il seduttore che finge di essere francese, il ballerino improvvisato e altri personaggi caricaturali, simboleggiano gli operatori che promettono molto ma non convincono. Solo quando entra in scena la tartaruga Very Mobile, la donna trova finalmente ciò che cercava, ovvero un operatore stabile, affidabile, trasparente. Il concetto di “Love Cost” prende così forma come un incontro ideale, quasi romantico.

La creatività dello spot è firmata da BRV7, agenzia guidata da Giorgio Brenna e Fabio Bianchi. Il tono narrativo richiama quello delle commedie romantiche moderne, un formato che permette al brand di mantenere leggerezza pur comunicando un messaggio chiaro. Insomma, Very Mobile vuole instaurare un rapporto di fiducia e stabilità, non solo vendere un’offerta.

L’introduzione dell’identità “Love Cost” rappresenta quindi non solo una campagna pubblicitaria, ma una vera evoluzione strategica. VeryMobile punta a diventare l’operatore su cui si può contare nel lungo periodo, valorizzando trasparenza, stabilità dei prezzi e una rete evoluta grazie al supporto al 5G.