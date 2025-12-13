Very 4,99 150 Giga Christmas Edition, super promo per Natale

In occasione dell’arrivo delle festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di proporre un’edizione speciale di una delle sue offerte di punta. Si tratta della nuova offerta denominata Very 4,99 150 Giga Christmas Edition. Quest’ultima rimarrà disponibile all’attivazione per un periodo di tempo limitato, ma darà la possibilità di usufruire di ben due mesi di rinnovo gratuiti. Vediamo qui di seguito i dettagli.
Very Mobile, arriva la nuova Very 4,99 150 Giga Christmas Edition
Per queste festività natalizie è arrivata una nuova versione di una delle offerte mobile di punta dell’operatore virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta nota con il nome di Very 4,99 150 Giga Christmas Edition. Quest’ultima è al momento disponibile all’attivazione ma lo rimarrà per un breve periodo di tempo. Secondo quanto riportato, l’offerta rimarrà disponibile fino alla giornata del prossimo 15 dicembre 2025.
Nello specifico, con la nuova offerta dell’operatore, gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo pari a soli 4,99 euro al mese. Come già detto, però, al momento della sua attivazione, i clienti potranno usufruire non di uno ma addirittura di due mesi di rinnovo gratuiti. Per farlo, però, sarà necessario attivare l’offerta richiedendo la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici. Tra questi, sono inclusi i seguenti:
Iliad, CoopVoce, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova e WithU.
Con Very 4,99 150 Giga Christmas Edition, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività pari al 5G, ma ad una velocità massima pari a 30 mbps. Oltre a questo, il bundle dell’offerta mette a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri.