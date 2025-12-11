Vendite smartphone Q3 2025: Apple domina, ma è la serie galaxy a guidare il mondo Android

Il terzo trimestre del 2025 evidenzia un mercato smartphone sempre più polarizzato, con Apple e Samsung uniche protagoniste della top 10 globale. Secondo i dati diffusi, il più venduto in assoluto è stato l’iPhone 16, che continua la sua corsa mantenendo il primato per il terzo trimestre consecutivo e raggiungendo una quota del 4%. A seguire, l’intera famiglia 16 Pro e il modello 16e, che completano una top 3 interamente targato Apple.

Il primo dispositivo Samsung a comparire in classifica è invece il Galaxy A16 5G, posizionato al quinto posto e primo nella categoria Android. Da notare come tutti i primi cinque modelli siano compatibili con reti 5G, confermando la centralità di questo standard nelle scelte dei consumatori. Complessivamente, i dieci modelli più venduti rappresentano il 20% delle vendite mondiali del trimestre. Apple consolida così la propria leadership, replicando la situazione del 2024, quando iPhone 15 risultò lo smartphone più venduto dell’anno. L’azienda vede addirittura l’intero podio occupato dai modelli 16 Pro e 16 Pro Max, con l’aggiunta del 17 Pro Max, unico rappresentante della nuova serie ad essere già entrato in classifica.

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Galaxy prevale nella top 10 degli smartphone Android

Samsung si conferma al secondo posto per numero di modelli presenti, ma con una sorpresa importante. Pare infatti che nella top 10 non compaia alcun flagship della serie S25, né il celebre S25 Ultra. La presenza del brand è affidata interamente alla gamma Galaxy A, che domina la fascia media con cinque modelli: A16 5G (quinto), A06 4G (sesto), A36 (settimo), A56 (ottavo) e A16 4G (nono).

Il dato più interessante è che il GalaxyA16 5G emerge come lo smartphone Android più venduto del trimestre, confermando la forza della linea A nel rapporto qualità-prezzo e la sua diffusione nei mercati globali. Solo due modelli 4G, Galaxy A06 e A16, riescono a trovare spazio tra i primi dieci, mentre il resto della classifica è quasi totalmente orientato verso il 5G.

Il quadro complessivo mostra un settore molto più ricettivo verso dispositivi accessibili che offrono connettività moderna e prestazioni equilibrate. La fascia premium Android resta invece fuori dalle vendite di massa, segnale di un cambiamento nelle priorità dell’utenza e di una competizione sempre più serrata nella fascia media.