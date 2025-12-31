Uranio esausto UK diventa risorsa per radiofarmaci contro il cancro

Per molto tempo il combustibile nucleare esausto è stato raccontato in un solo modo: come un problema enorme, costoso e scomodo da gestire. Qualcosa da mettere in sicurezza, isolare, dimenticare il più possibile. Nel Regno Unito, però, questa storia sta iniziando a prendere una piega diversa, quasi controintuitiva. Una parte di quel materiale che per anni è stato visto solo come un’eredità ingombrante del passato nucleare potrebbe trasformarsi in una risorsa preziosa per il futuro della medicina, in particolare per la lotta contro il cancro.

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Da scarto nucleare a medicina: il piombo-212 che rivoluziona le terapie

L’idea nasce da un accordo di lungo periodo tra la UK Nuclear Decommissioning Authority e Bicycle Therapeutics, un’azienda biotecnologica di Cambridge. Quindici anni di collaborazione non sono pochi e danno subito la misura di quanto il progetto sia pensato in prospettiva. Al centro c’è l’accesso a centinaia di tonnellate di uranio riprocessato proveniente dagli impianti nucleari britannici. Materiale che non viene semplicemente “riciclato”, ma usato in modo molto più sofisticato, perché ha una caratteristica particolare: nel tempo è in grado di rigenerare isotopi rari e molto ricercati.

Uno di questi è il piombo-212, un nome che fuori dagli ambienti scientifici dice poco, ma che nel mondo delle terapie oncologiche sta diventando sempre più importante. Questo isotopo è alla base dei radiofarmaci di nuova generazione, medicinali progettati per portare la radiazione esattamente dove serve. Non una pioggia indistinta di raggi, ma un colpo mirato alle cellule tumorali, con un impatto molto più contenuto sui tessuti sani. È un approccio che promette trattamenti più efficaci e, soprattutto, meno devastanti per chi li affronta.

Il grande limite, fino a oggi, è sempre stato lo stesso: la disponibilità. Il piombo-212 è difficile da ottenere, in quantità minuscole e con processi complessi. Ed è qui che entra in gioco la parte più affascinante di questa storia. In collaborazione con il National Nuclear Laboratory, Bicycle Therapeutics utilizzerà tecniche chimiche avanzate per estrarre dall’uranio riprocessato il “materiale genitore” del piombo-212. Si parte dal torio-228, che viene trasformato passo dopo passo fino a ottenere il radionuclide desiderato, grazie a generatori sviluppati appositamente per questo scopo.

Da scarto nucleare a medicina: il piombo-212 che rivoluziona le terapie

Le proporzioni sono quasi surreali. I ricercatori spiegano che tutto comincia con una quantità di materiale paragonabile a una singola goccia d’acqua in una piscina olimpionica. Da lì si ricava una quantità ancora più minuscola di piombo-212. Eppure, proprio quella minuscola frazione è sufficiente per produrre radiofarmaci destinati a decine di migliaia di trattamenti ogni anno. Il vero vantaggio sta nel fatto che il processo può essere alimentato nel tempo, perché il materiale di partenza continua a rigenerare gli isotopi necessari.

Non sorprende che il progetto abbia attirato anche l’attenzione del governo britannico. La ministra per la Scienza e la Tecnologia ha parlato apertamente di un esempio concreto di come competenze nucleari e biomediche possano convergere in qualcosa di profondamente utile. Dietro c’è anche una visione industriale più ampia: costruire una filiera completa che vada dalla gestione del materiale nucleare alla produzione di terapie personalizzate.

In fondo, è questo l’aspetto più potente della storia. Qualcosa che per anni è stato visto solo come un peso diventa uno strumento per salvare vite. Non una soluzione magica, non una promessa vuota, ma un cambio di prospettiva. E a volte è proprio da lì che nascono le innovazioni più interessanti.