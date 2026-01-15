Un’offerta Very da 5,99 euro che punta in alto

L’inizio del 2026 porta con sé una sorpresa interessante nel mondo della telefonia mobile low cost, e a firmarla è Very Mobile. L’operatore torna al centro dell’attenzione con una proposta che mira chiaramente a conquistare nuovi utenti. Parliamo infatti di 150 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati al prezzo di 5,99 euro al mese, con in più un mese gratuito incluso. L’offerta Very è pensata per chi decide di effettuare la portabilità del numero da operatori selezionati come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri, a patto che la richiesta venga completata entro il 29 gennaio.

La strategia applicata è quella di intercettare chi, con l’inizio del nuovo anno, valuta un cambio di operatore per ridurre i costi senza rinunciare a un pacchetto dati generoso. Dal punto di vista pratico, Very Mobile elimina una delle principali barriere all’ingresso, offrendo attivazione, SIM e spedizione completamente gratuite. Durante la sottoscrizione, poi, è possibile scegliere tra SIM fisica ed eSIM, opzione sempre più apprezzata da chi utilizza smartphone compatibili e desidera attivare il servizio in tempi rapidi. Non si tratta solo di una promozione aggressiva, ma di un tentativo concreto di posizionarsi come alternativa stabile per tutto il 2026, puntando su semplicità, trasparenza e un pacchetto pensato per un utilizzo quotidiano intenso.

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Very Mobile e roaming UE: cosa include davvero la promo

Oltre ai 150 Giga disponibili in Italia, l’offerta Very Mobile da 5,99 euro include anche 9 Giga dedicati al roaming all’interno dell’Unione europea, una dotazione che risponde alle esigenze di chi viaggia spesso per lavoro o per piacere. Minuti e SMS restano illimitati anche in questo contesto, nel rispetto delle condizioni di uso corretto previste dalla normativa europea. Very precisa che tecnologia e velocità di navigazione all’estero dipendono dalla rete del Paese ospitante, un dettaglio importante per mantenere aspettative realistiche sulle prestazioni.

Un altro elemento chiave dell’offerta Very è l’assenza di vincoli contrattuali. L’utente resta libero di cambiare piano o operatore in qualsiasi momento, senza penali o costi nascosti. Questo aspetto rafforza l’idea di un servizio flessibile, adatto a chi non vuole impegni a lungo termine. Nel pacchetto sono inclusi gratuitamente anche servizi accessori come Hotspot, RingMe e “Ti ho cercato”, funzionalità che arricchiscono l’esperienza d’uso senza incidere sul costo mensile.

L’offerta è attivabile esclusivamente online e rimane disponibile fino al 29 gennaio. Nel complesso, Very Mobile prova a candidarsi come una delle sorprese di inizio 2026, combinando un prezzo aggressivo con un quantitativo di Giga che soddisfa anche i clienti più esigenti. Insomma, in un mercato sempre più affollato di proposte simili, la differenza la fanno spesso i dettagli, attivazione gratuita, mese omaggio e libertà contrattuale rappresentano elementi concreti che possono spingere molti a scegliere Very come nuovo operatore di riferimento.