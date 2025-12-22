Unieuro: tecnologia in OFFERTA da impacchettare sotto l’albero

C’è chi pensa con largo anticipo e chi aspetta gli ultimi giorni, quando il tempo stringe e il regalo giusto sembra lontano. Ed è proprio lì che Unieuro fa la differenza, con prezzi accessibili che permettono di regalare qualcosa di bello senza rinunce. La varietà è un invito continuo: tecnologia, idee per la casa, oggetti che parlano a età e gusti differenti. Quante volte una lista resta incompleta? Quante volte serve un’idea last minute che sembri pensata da sempre? Unieuro risponde con proposte che uniscono risparmio e qualità, lasciando spazio alla gioia di donare. Tra decorazioni e profumi di dolci, Unieuro suggerisce idee che si infilano tra le mani la mattina di Natale, quando la carta si strappa e gli occhi si illuminano. È questo il momento più bello, quello che resta. E se ogni scelta diventasse una promessa di tempo insieme?

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Natale e tech sono insieme da Unieuro

Tra le proposte di Unieuro spicca la Sony PlayStation 5 Digital Edition a 349 euro, perfetta per riunire amici e famiglia davanti allo schermo tra risate improvvise. Per chi ama scrivere o studiare, l’Apple MacBook Air 13” M4 con 16GB e 256GB SSD a 949 euro apre orizzonti digitali eleganti. Il tocco delicato dell’Apple iPad 11” 128GB rosa a 349 euro, abbinato all’Apple Pencil USB-C a 75 euro, regala spazio a disegni e appunti colorati. Al polso, l’Apple Watch SE 3 GPS 44mm a 259 euro e il Samsung Galaxy Watch7 a 149,99 euro brillano come pensieri preziosi. Per la casa, il Dyson V8 Advance a 279 euro porta ordine silenzioso, mentre la De’Longhi EN 80.B a 79,99 euro diffonde profumo di caffè. Chiude il cerchio lo Samsung Galaxy A56 5G a 349,90 euro, per restare vicini anche da lontano. Come non lasciarsi tentare da Unieuro a Natale?