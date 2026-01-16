Unieuro: parte lo speciale sui dispositivi Hisense

Quando un marchio come Hisense incontra uno store che ama sorprendere, succedono cose interessanti. Non si parla di sconti normali, ma di prezzi che fanno alzare le sopracciglia anche ai più scettici. C’è quell’amico che giura di non aver bisogno di cambiare elettrodomestici, poi vede un’offerta e improvvisamente misura lo spazio in cucina con l’abilità di un carpentiere. Ti è mai capitato di fantasticare davanti a un frigorifero più grande del tuo divano? Qui l’energia è alle stelle, fatta per chi vuole migliorare la casa senza fare acrobazie con il portafoglio. Unieuro punta su scelte fatte come si deve, abbina tecnologia e risparmio ed accontenta chi ama la praticità. Il risultato è una proposta piena di scelte e di tecnologia sublime.

Non perdere offerte Amazon clamorose e scontistiche certificate. Tramite i canali Telegram Codiciscontotech [clicca entra ora] e Tecnofferte [resta aggiornato sempre] arrivano le offerte più hot.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Prezzi che fanno gola

Da Unieuro l’accordo con Hisense prende forma concreta e spinge a fare scelte coraggiose. Unieuro propone il frigorifero French Door Hisense a 699,90 euro, perfetto per chi conserva di tutto e odia il caos. Unieuro rilancia con la lavatrice Hisense WF5I8043BWF a 379,90 euro, silenziosa abbastanza da non coprire la musica del sabato mattina. Serve una cucina ordinata e scattante. Da Unieuro la lavastoviglie Hisense HV16B a scomparsa arriva a 449,90 euro e cambia le serate. Unieuro pensa anche a chi ama cucinare sul serio con il forno Hisense BSA65211CX da 77 litri a 299,90 euro e con il piano cottura da incasso Hisense HI6401CH nero a 199,99 euro.

E se lo spazio non bastasse mai? Unieuro sfodera il frigorifero Side by Side Hisense a 999 euro e il frigorifero quattro porte Hisense RQ5P470SAFE a 799,90 euro. Davvero si può resistere a prezzi così? Unieuro rende semplice decidere, perché quando tecnologia e convenienza si incontrano, l’attesa perde senso. Chi ha già approfittato racconta di cucine più veloci, bucati senza stress e frigoriferi capaci di domare spese settimanali con una soddisfazione contagiosa che fa parlare gli amici durante cene improvvisate e colazioni affollate del fine settimana lungo tempo.