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Unieuro: OFFERTE BOMBA per un FUORI TUTTO davvero esplosivo

Unieuro lancia il FUORITUTTO, un'occasione imperdibile con offerte incredibili su elettronica e tecnologia.

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Le promozioni sanno trasformare davvero l’umore. Unieuro, dall’alto della sua esperienza, mette in evidenza proposte attese che uniscono tecnologia, design e prestazioni, creando un mix di device che riescono a catturare chiunque. C’è spazio per l’intrattenimento, per la cura della casa e per la cura personale, insomma, manca nulla. Proprio adesso Unieuro lancia il il FUORITUTTO, un’occasione unica, con un volantino straricco ed imperdibile. La proposta è così ampia da piacere a tutti, non si può praticamente resistere. Unieuro ancora una volta batte gli altri store con offerte davvero folli e con prezzi così tanto bassi da essere speciali ed irritrovabili.

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Tech di alto livello da Unieuro

Nel cuore dell’offerta spiccano Apple e grandi nomi dell’elettronica con proposte che fanno parlare. L’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento conquista per stile e versatilità, accompagnato da un valore di 349 euro che sorprende. Accanto, l’Apple iPhone 17 256GB Nero mostra carattere e potenza con 929 euro, mentre l’Apple Alimentatore USB-C da 20W completa l’esperienza a 25 euro insieme all’Apple Pencil USB-C proposta a 85 euro.

Chi preferisce uno smartwatch trova l’Apple Watch Series 11 GPS disponibile a 419 euro. L’intrattenimento digitale si accende grazie alla Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi a 549,90 euro e alla Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, ideali per sessioni piene di energia. In casa brillano soluzioni firmate Dyson, come l’Airwrap i.d. Amber Silk Lisci e Mossi a 499 euro e l’Aspirapolvere V8 Advance a 279 euro. Chiude il percorso il Samsung Galaxy Tab A9+ a 169,99 euro, confermando un assortimento ricco e divertente. La proposta Unieuro esalta convenienza e qualità, rendendo la scelta rapida, piacevole e sorprendente, tra brand affidabili e prezzi chiari con attenzione costante al valore percepito generale, ribadendo ancora una volta l’importanza di Unieuro.

volantino unieuro
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