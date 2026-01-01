Unieuro: anno nuovo clima nuovo con convenienza garantita

L’inizio dell’anno porta con sé nuove prospettive per la casa, soprattutto quando tecnologia ed efficienza energetica si incontrano in proposte concrete. Unieuro apre l’anno con una comunicazione chiara e incisiva, puntando su soluzioni dedicate al benessere abitativo e su un incentivo che valorizza ogni scelta. Perché limitarsi a migliorare la temperatura interna quando si può ottenere molto di più? E se l’acquisto di un climatizzatore diventasse anche un’occasione per ottimizzare la gestione degli spazi? Quanto può incidere un’iniziativa mirata sulla qualità dell’abitare moderno?

La promozione “anno nuovo clima nuovo” unisce tecnologia affidabile, marchi riconosciuti e un vantaggio aggiuntivo che rafforza il valore complessivo dell’offerta. L’idea è semplice ma efficace: abbinare a un sistema di climatizzazione un robot Roomba di ultima generazione a metà prezzo, trasformando l’acquisto in una scelta ancora più completa. Unieuro costruisce così una proposta che guarda alla casa come spazio integrato, dove comfort e automazione convivono con equilibrio. L’attenzione verso soluzioni attuali e performanti rende questa iniziativa particolarmente interessante per chi desidera investire in qualità e innovazione.

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Soluzioni selezionate per la casa

Nel dettaglio dell’offerta Unieuro emergono modelli capaci di rispondere a diverse configurazioni domestiche. Il Daikin è proposto a 598,90 euro, mentre il Haier Monosplit 9000BTu Flair è disponibile a 598,90 euro, con un profilo orientato alla resa costante. Spicca il Samsung Climatizzatore fisso WindFree Comfort a 698,90 euro, affiancato dal Daikin Monosplit 9000BTu a 698,90 euro, entrambi pensati per una distribuzione uniforme dell’aria. L’Electroline Dualsplit 9000+12000BTu viene presentato a 698,90 euro, soluzione adatta a più ambienti. Completano la proposta il Bosch CL6001I-SET 26 WE Monosplit a 648,90 euro e il Panasonic CU-2TZ41TBE a 1098 euro, espressione di affidabilità avanzata. Tutti i modelli consentono di accedere al vantaggio sul robot Roomba, rendendo l’iniziativa Unieuro indimenticabile.