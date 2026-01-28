TURBO 400 di CoopVoce: 400 Giga e minuti illimitati a 9,90€

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2 sezioni CoopVoce con TURBO 400 punta dritto a una promessa che, oggi, non è affatto scontata: tanto traffico dati, prezzo semplice e zero sorprese nel tempo. Già solo il fatto che si parli di 400 Giga al mese in 5G fa alzare un sopracciglio, perché è una quantità che va ben oltre l’uso medio di molti utenti. Streaming, hotspot, lavoro in mobilità, viaggi, social e video in alta definizione: l’idea è quella di non dover più controllare ossessivamente quanti Giga restano a metà mese.
CoopVoce lancia TURBO 400
Il prezzo è l’altro elemento su cui CoopVoce insiste parecchio. 9,90 euro al mese, sempre, senza scadenze, senza rimodulazioni future promesse “finché dura”. È una formula che strizza l’occhio a chi è stanco delle offerte che partono convenienti e poi, qualche mese dopo, cambiano le regole del gioco. Qui il messaggio è chiaro: paghi questa cifra oggi e continuerai a pagarla anche domani, come è sempre stato nella filosofia del brand.
L’attivazione è un altro aspetto che cerca di togliere attriti. Puoi mantenere il tuo numero, scegliere tra SIM fisica ed eSIM e completare tutto online senza costi aggiuntivi. Se preferisci ricevere la SIM a casa o ritirarla in un punto vendita Coop, non cambia nulla sul prezzo finale. Nessuna voce nascosta, nessun costo di spedizione che salta fuori all’ultimo passaggio. Anche il primo mese rientra nei famosi 9,90 euro, senza sovrapprezzi iniziali che gonfiano la spesa.
Dal punto di vista dell’uso quotidiano, TURBO 400 non si limita ai dati. I minuti sono illimitati, gli SMS arrivano a quota mille, più che sufficienti anche per chi li usa ancora per lavoro o per comunicazioni “di servizio”. Interessante anche la gestione del traffico all’estero: per i primi 30 giorni di ogni viaggio in UE e Regno Unito puoi utilizzare i tuoi Giga come se fossi in Italia, senza dover attivare opzioni extra o stare a fare calcoli.
400 Giga in 5G con minuti e SMS inclusi
C’è poi tutta la parte legata alla rete e ai servizi. Il supporto al 5G e al VoLTE garantisce chiamate più pulite e la possibilità di navigare mentre si parla, mentre l’hotspot è incluso senza limitazioni strane. L’assistenza, disponibile via chat, app e telefono, completa un’offerta che punta chiaramente sulla tranquillità dell’utente più che sull’effetto wow momentaneo.
TURBO 400 non è l’offerta pensata per chi cerca il minimo indispensabile spendendo il meno possibile. È più adatta a chi usa davvero lo smartphone come strumento principale per tutto e vuole smettere di pensare a limiti, scadenze e clausole scritte in piccolo. In un mercato pieno di promozioni a tempo, CoopVoce prova a distinguersi con una proposta semplice, stabile e, soprattutto, facile da capire. Ed è proprio questa semplicità, oggi, a fare la differenza.