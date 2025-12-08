Trump avvia lo smantellamento degli standard Biden su emissioni e consumi

Negli ultimi mesi l’amministrazione guidata da Trump ha deciso di rivedere — e in alcuni casi smantellare — gli standard ambientali introdotti sotto Biden in tema di emissioni e consumi energetici. Questo cambiamento segna una svolta significativa nella politica ambientale: dove pochi anni fa si cercava di ridurre l’impatto ambientale e incentivare efficienza e sostenibilità, oggi l’orientamento sembra virare verso una maggiore flessibilità per industria, automobilisti e imprese, ma a discapito di quanto raggiunto.

Quali standard vengono rivisti

Tra le misure in discussione o già modificate figurano limiti su gas serra ed emissioni nocive prodotti da veicoli, così come requisiti su efficienza energetica e consumi per auto, industrie e alcune attività produttive. Tutto ciò va nella direzione opposta rispetto alle restrizioni promosse dall’era Biden, che puntavano a ridurre l’inquinamento, incentivare l’uso di veicoli elettrici o a basso impatto e imporre standard di efficienza per proteggere l’ambiente.

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Il nuovo presidente propone di allentare questi vincoli, rendendo le regolamentazioni più permissive: per le imprese una possibile riduzione dei costi di adeguamento, per i produttori di auto maggiore libertà nel progettare motori e emissioni, e per chi utilizza carburanti tradizionali una riduzione di restrizioni o requisiti.

Perché Trump lo fa — e cosa significa per mercato e cittadini

Dal punto di vista politico ed economico, il cambio di rotta riflette una visione che privilegia la crescita economica e la competitività industriale: meno vincoli vuol dire meno costi di conformità e potenzialmente prezzi più bassi per consumatori e aziende.

Per molti produttori di auto, energie, industria petrolifera o aziende manifatturiere, le nuove regole rappresentano un allentamento importante. Ossia, maggiore libertà operativa, riduzione di obblighi e un margine di manovra più ampio per investire su altri fronti.

Per gli utenti e consumatori, però — soprattutto quelli attenti a ambiente e sostenibilità — le conseguenze possono essere ben diverse. Si avranno più veicoli tradizionali in circolazione, minori incentivi per energie pulite, probabilmente più emissioni e un rallentamento della transizione all’energia rinnovabile.

Criticità e timori sul fronte ambientale

Molti esperti e attivisti temono un aumento dell’inquinamento, un peggioramento della qualità dell’aria e un allontanamento dagli obiettivi di riduzione delle emissioni globali. Ridurre le restrizioni su consumi e gas serra rischia di vanificare progressi fatti, rallentare l’adozione di veicoli elettrici e far progredire più lentamente la transizione verso energie pulite.

Inoltre, il segnale politico è forte: indica che per questa amministrazione «crescita e flessibilità» verranno preferite rispetto a vincoli ambientali. Per chi crede nell’urgenza di limitare i cambiamenti climatici, questo rappresenta una battuta d’arresto significativa.