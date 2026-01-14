Truffe telefoniche: conto svuotato e rimborso da 47 mila euro, il caso fa scuola

Le truffe telefoniche continuano a colpire con modalità sempre più sofisticate, ma non sempre lasciano le vittime senza strumenti di difesa. Agendo però in maniera pronta, si potrebbero evitare tanti problemi, proprio come accaduto ultimamente in un caso specifico. La vicenda riguarda una donna residente a Padova che, nel giro di pochi minuti, si è vista sottrarre quasi 47 mila euro dal proprio conto corrente.

Il raggiro e il blocco improvviso dei contatti

Tutto ha avuto origine da una chiamata che segnalava una presunta operazione sospetta verso l’estero. Il numero visualizzato sul telefono appariva identico a quello della banca, Ing, un dettaglio che ha contribuito a rendere credibile l’allarme. Dopo un primo contatto rassicurante, un secondo finto operatore ha annunciato l’invio di comunicazioni via e-mail, aumentando il livello di fiducia e confusione.

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È stato solo controllando l’home banking che la cliente ha compreso la gravità della situazione. Dal conto risultavano sottratti circa 41 mila euro tramite operazioni CBill, PagoPA e pagamenti di utenze, a cui si aggiungevano quasi 8 mila euro prelevati con l’uso delle carte. Subito dopo la scoperta, ogni contatto con i presunti operatori si è interrotto, lasciando spazio ai dubbi.

Un’ulteriore verifica ha evidenziato accessi da due dispositivi sconosciuti. A quel punto la donna ha bloccato immediatamente il conto e presentato denuncia alla Polizia, un passaggio decisivo per gli sviluppi successivi.

Il ruolo di Codici e il rimborso

Nella fase successiva è intervenuto il Centro per i Diritti del Cittadino Codici, che ha affiancato la vittima nella procedura di disconoscimento delle operazioni fraudolente. In un primo momento, la richiesta di rimborso era stata respinta dalla banca. L’associazione ha quindi presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, portando alla rivalutazione del caso.

Di fronte alle evidenze raccolte, ING ha riconosciuto le ragioni della cliente, disponendo un rimborso di circa 47 mila euro. Resta aperta un’ulteriore azione per recuperare una somma residua inferiore ai 2 mila euro.

Tempi più rapidi rispetto al passato

Un aspetto rilevante della vicenda riguarda i tempi. La frode risale ad agosto, mentre la comunicazione del rimborso è arrivata a novembre. Un intervallo molto più breve rispetto al passato, quando procedure simili richiedevano anche un anno. Il caso dimostra che denunciare subito e affidarsi a strutture competenti può fare la differenza, trasformando una perdita grave in un recupero possibile.