Truffe digitali, l’ultimo inganno sfrutta PagoPA e fa leva sull’urgenza

Le truffe online continuano a evolversi e, ancora una volta, prendono di mira strumenti familiari e istituzionali per risultare più credibili. Negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata su una serie di comunicazioni fraudolente che sfruttano il nome e l’immagine di PagoPA, il sistema di pagamento utilizzato dalla Pubblica Amministrazione. I messaggi, diffusi attraverso email, SMS e applicazioni di messaggistica, simulano avvisi ufficiali e segnalano presunti pagamenti mancati. Come ad esempio multe non saldate o sanzioni imminenti, accompagnando il tutto con importi precisi e scadenze brevi.

Il meccanismo è sempre lo stesso. Creare pressione psicologica. Le comunicazioni sono costruite con loghi realistici, linguaggio formale e riferimenti che ricordano quelli degli enti pubblici, ma il tono è spesso intimidatorio. L’obiettivo? Indurre il destinatario ad agire in fretta, senza il tempo necessario per verificare la veridicità della richiesta. In alcuni casi viene prospettato il rischio di aggravamenti economici o conseguenze amministrative immediate, una strategia che spinge molte persone a cliccare su link o a seguire istruzioni senza riflettere.

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Dietro questi messaggi, però, non ci sono né enti statali né piattaforme ufficiali. Si tratta di truffe vere e proprie, studiate per sottrarre denaro o carpire informazioni personali e bancarie. Una volta cliccato il collegamento o scansionato il QR code proposto, l’utente viene indirizzato verso siti che imitano quelli istituzionali e che richiedono dati sensibili.

Truffe e difesa: come riconoscerle e proteggersi

Di fronte a queste minacce sempre più sofisticate, la prima forma di difesa resta l’attenzione. Un segnale ricorrente è proprio l’urgenza. Le comunicazioni ufficiali, soprattutto quelle legate a pagamenti pubblici, raramente impongono scadenze immediate o minacciano sanzioni istantanee attraverso messaggi non richiesti. Anche la richiesta di inserire dati personali o bancari tramite link ricevuti è un campanello d’allarme che non andrebbe mai ignorato.

In caso di dubbi, la verifica deve avvenire esclusivamente attraverso i canali ufficiali, accedendo manualmente ai siti degli enti interessati o ai portali di pagamento riconosciuti, senza utilizzare collegamenti ricevuti via messaggio. Nessun sistema pubblico legittimo chiede di confermare dati sensibili tramite email o SMS. Allo stesso modo, è fondamentale evitare qualsiasi interazione con QR code o allegati provenienti da comunicazioni inattese.

La prevenzione passa anche dalla cura dei propri dispositivi. Mantenere aggiornati sistemi operativi e applicazioni, utilizzare filtri antiphishing e adottare un atteggiamento sempre critico verso comunicazioni non sollecitate riduce sensibilmente il rischio. Quando si intercetta un tentativo di raggiro, la segnalazione alle autorità competenti diventa un passaggio importante, non solo per tutelare sé stessi, ma anche per contribuire a limitare la diffusione di queste truffe e proteggere altri utenti.