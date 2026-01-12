TP-Link presenta il suo nuovo assistente AI Aireal

TP-Link ha scelto il CES 2026 di Las Vegas per presentare Aireal. Si tratta del suo nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale, segnando un passo importante nella strategia dell’azienda. Si tratta di un tentativo di ripensare il modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi domestici connessi. Aireal viene, infatti, integrato direttamente nelle app Tapo e Deco, coprendo sia l’ecosistema smart home sia quello dedicato alla rete. Il punto centrale dell’esperienza Aireal è il linguaggio naturale. L’assistente permette di controllare dispositivi e creare routine spiegando a parole ciò che si desidera fare. Dalla creazione di automazioni fino alla richiesta di supporto per problemi tecnici, l’idea è trasformare l’app in un vero punto di dialogo tra l’utente e la propria casa. In tal modo, anche chi ha poca familiarità con la tecnologia può ottenere risultati concreti senza sentirsi sopraffatto.

TP-Link Aireal: ecco i dettagli emersi sul nuovo assistente

Uno degli ambiti in cui Aireal promette di fare davvero la differenza è quello della videosorveglianza. TP-Link ha lavorato per superare le classiche notifiche generiche, spesso poco utili nella vita reale. Grazie all’AI, gli eventi rilevati dalle videocamere vengono descritti in modo più preciso e comprensibile, riducendo allo stesso tempo il numero di avvisi inutili. Le notifiche simili vengono accorpate e i filmati possono essere cercati usando parole chiave, rendendo molto più semplice ritrovare un momento specifico senza dover scorrere manualmente ore di registrazioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

A ciò si aggiunge il riconoscimento facciale, una funzione che consente di identificare le persone riprese e di ricevere avvisi ancora più dettagliati. Un tema delicato, quello dei dati biometrici, che TP-Link afferma di gestire con particolare attenzione. Le informazioni vengono archiviate sul cloud in forma crittografata e trasmesse attraverso canali sicuri, cercando di bilanciare funzionalità avanzate e tutela della privacy.

Aireal ha già fatto il suo debutto in accesso anticipato il 6 gennaio su una selezione limitata di nuovi prodotti Tapo, molti dei quali presentati proprio durante il CES. TP-Link prevede un’espansione graduale nel corso dell’anno, almeno per il mercato statunitense. L’utilizzo dell’assistente sarà legato a un abbonamento, anche se al momento non sono stati comunicati i prezzi.