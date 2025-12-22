Tombola e Monopoly sono i giochi preferiti durante le feste

Il Natale in Italia continua ad essere sinonimo di giochi tradizionali. Se i visori VR o le console moderne offrono nuovi modi di intrattenimento, il richiamo a tombola, sette e mezzo, mercante in fiera e persino a Monopoly rimane forte. Ciò soprattutto durante le serate in famiglia. Ad evidenziare tale tendenza è l’Indice del Gioco di Natale (IGN), elaborato da Casinos.com dai dati di Google. L’indice prende in esame i volumi di ricerca degli ultimi cinque anni relativi ai quattro giochi simbolo delle feste italiane, normalizzando i dati su una scala da 0 a 100 e attribuendo lo stesso peso a ciascun gioco. Il punteggio finale di ogni regione risulta dalla media dei quattro indicatori, permettendo di confrontare in maniera uniforme le preferenze.

Tombola e Monopoly tra le preferenze degli utenti

Un’analisi geografica evidenzia come il Sud Italia sia protagonista nelle ricerche di giochi tradizionali. La Sicilia guida la classifica nazionale con uno score di 80,25, trainata dall’interesse verso tombola e Monopoly, entrambi al massimo del punteggio. Seguono Campania (63,25), equilibrata tra giochi di carte e giochi da tavolo. Puglia (58,50), che mostra un forte interesse per Monopoly. Basilicata (55,00), in cui spicca il sette e mezzo, e Calabria (49,25), caratterizzata da una distribuzione più uniforme delle preferenze.

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La situazione cambia spostandosi verso il Centro-Nord. Qui l’interesse risulta più frammentato e meno costante. L’Emilia-Romagna è prima per ricerche sul mercante in fiera, ma non compare nella Top 5 complessiva. Le regioni del Nord-Est e quelle alpine chiudono la classifica, con volumi di ricerca inferiori durante le festività. Tale divario suggerisce che, mentre i giochi tradizionali mantengono una presenza centrale nel Sud, al Nord l’interesse è più eterogeneo e meno legato a rituali consolidati.

L’Indice del Gioco di Natale conferma quindi come le attività ludiche natalizie tradizionali restano un elemento culturale significativo in Italia, capace di coinvolgere più generazioni, ciò anche considerando l’avanzare delle nuove tecnologie.