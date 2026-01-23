Tiscali Mobile aggiorna la sua proposta, ecco le novità

Al giorno d’oggi gli utenti sono alla ricerca di nuove offerte di rete mobile che garantiscano la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. A tal proposito, l’operatore telefonico Tiscali ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile, proponendo ora proposte dotate del supporto alle reti 5G. Si tratta di offerte piuttosto convenienti, con un prezzo di partenza di 5,99 euro al mese.
Tiscali Mobile aggiorna il catalogo, arrivano le nuove offerte con supporto alle reti 5G
A partire dal 22 gennaio 2026, l’operatore telefonico Tiscali ha aggiornato la sua proposta per la telefonia mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore ha reso disponibile un nuovo catalogo comprendente offerte a basso costo dotate del supporto alla navigazione in 5G. Ve le riportiamo qui di seguito.
- Tiscali Mobile 150 GB 5G: questa offerta include ogni mese un bundle comprendente fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti 5G. Si potrà navigare ad una velocità massima pari a 250 mbps. Il bundle dell’offerta include poi fino a 100 sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.
- Tiscali Mobile 250 GB 5G: questa offerta include ogni mese un bundle comprendente fino a 250 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti 5G. Si potrà navigare alla massima velocità messa a disposizione dell’operatore. Il bundle dell’offerta include poi fino a 100 sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese.
- Tiscali Mobile 350 GB 5G: questa offerta include ogni mese un bundle comprendente fino a 350 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti 5G. Si potrà navigare alla massima velocità messa a disposizione dell’operatore. Il bundle dell’offerta include poi fino a 100 sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per il rinnovo è pari a 10,99 euro al mese.