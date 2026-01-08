TIM Supreme GPRO, super promo a basso costo per gli ex clienti

Anche per il nuovo anno l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo ai suoi ex clienti selezionati un’offerta davvero sorprendente. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di TIM Supreme GPRO. Questa volta, l’offerta viene proposta agli ex clienti ad un costo per il rinnovo davvero molto basso, pari a soli 5,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito cosa include.

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TIM ripropone ai suoi ex clienti una super offerta a basso costo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM sta riproponedo ai suoi ex clienti selezionati un’offerta davvero imperdibile. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta TIM Supreme GPRO. Per ritornare, gli utenti dovranno sostenere una spesa molto bassa di soli 5,99 euro al mese.

A fronte di questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a 150 GB di traffico dati. Questi sono validi per navigare anche con connettività 5G. Si potrà navigare con una velocità massima pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Si tratta di un’offerta operator attack. Risulta quindi disponibile all’attivazione da chi proviene dai seguenti operatori telefonici.

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), Lyca Mobile, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full (Vianova).

Ci troviamo dunque di fronte ad una proposta estremamente interessante. Come spesso accade, l’operatore sta avvisando i clienti con una campagna sms. Ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore, come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it.

“Inizia il nuovo anno alla grande! Se sei un cliente Iliad o di un operatore virtuale, TIM ti riserva un’offerta davvero speciale: a soli 5,99E al mese con 150 GIGA 5G, minuti illimitati e l’intelligenza artificiale Perplexity PRO gratuita per un anno. Attivazione 6,99E, SIM 10E. Vieni nei negozi TIM entro il 28/1. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli”