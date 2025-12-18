TIM, super promo per la portabilità e nuovi numeri

Per questa metà del mese di dicembre 2025, l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo alcune super offerte di rete mobile. Queste sono rivolte principalmente ai clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali e ai clienti che attiveranno un nuovo numero telefonico. Si tratta delle offerte note con il nome di TIM Power Super 5G e TIM Jet New.

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TIM propone due nuove super offerte mobile per la portabilità e per i nuovi numeri

Sono state da poco rese disponibili due nuove super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico italiano TIM. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte denominate TIM Power Super 5G e TIM Jet New. La prima è rivolta ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. La seconda offerta, invece, è rivolta ai clienti che decideranno di attivare un nuovo numero telefonico.

Con TIM Power Super 5G, in particolare, i clienti potranno usufruire ogni mese di un bundle comprendente fino a 200 GB di traffico dati. Questo bundle si potrà utilizzare per navigare anche con il 5G Ultra di TIM. Oltre a questo, sono anche compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 11,99 euro al mese.

Con TIM Jet New, invece, i nuovi clienti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Anche in questo caso, si potrà navigare sfruttando il 5G Ultra di TIM. Come nell’offerta precedente, anche qui sono poi compresi nel bundle fino a 200 sms verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Per avere questa offerta, i nuovi clienti dell’operatore dovranno sostenere una spesa pari a 9,99 euro al mese.