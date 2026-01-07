TIM: il 5G con quattro offerte fino a 150GB al mese

TIM sta continuando con la sua opera, ovvero quella che consiste nell’attaccare gli altri gestori mettendo al centro del discorso i suoi utenti. Il provider italiano vuole favorirli lanciando delle offerte molto interessanti proprio come quelle viste nell’ultimo periodo. TIM sta provando ad offrire pacchetti distinti per chi utilizza lo smartphone come strumento principale di comunicazione, per chi consuma molti dati e per chi cerca servizi aggiuntivi integrati nella tariffa.

TIM Mobile tra chiamate e dati bilanciati può soddisfare tutti gli utenti

L’offerta TIM Mobile offre al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 100 gb di traffico dati. Inoltre nei 12,99 € del prezzo finale è compreso anche il servizio Google One con 100 gb di archiviazione per tre mesi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

TIM Mobile Digital e i servizi avanzati

Chi cerca qualcosa in più può orientarsi su TIM Mobile Digital, che mantiene minuti illimitati e 200 sms, ma alza l’asticella sul fronte dati con 150 gb in 5G. Questa offerta include anche navigazione prioritaria fino a 2 Gbps, navigazione sicura, assistenza dedicata e servizi come TIM One Number, oltre a Google One da 100 gb per tre mesi. Il prezzo resta 12,99 euro al mese, con un profilo più orientato a chi pretende prestazioni e supporto avanzato.

Per chi utilizza lo smartphone o un router mobile soprattutto per navigare, TIM propone TIM Mobile 100 Giga, con 100 gb in 5G a 9,99 euro al mese. È prevista la possibilità di raddoppiare i giga aggiungendo 0,99 euro al mese, rendendo l’offerta flessibile in base alle esigenze.

Sul gradino più alto si colloca TIM Mobile 200 Giga, che porta la soglia a 200 gb mensili in 5G, sempre con Google One incluso per tre mesi. Il prezzo è di 13,99 euro al mese, con la stessa opzione di raddoppio dei dati a fronte di un piccolo costo aggiuntivo.