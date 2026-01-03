Vi è mai capitato di aprire un social network per guardare un video di pochi secondi e ritrovarvi, quasi senza accorgervene, a scorrere il feed per un’ora intera? I video brevi, diffusi attraverso piattaforme come TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts, sono oggi la forma di intrattenimento dominante nei media digitali. Non si tratta di un’evoluzione casuale del linguaggio audiovisivo, ma di un formato progettato per massimizzare il coinvolgimento, sfruttando meccanismi di ricompensa rapida e stimolazione continua.

Negli ultimi anni, psicologi e neuroscienziati hanno iniziato a interrogarsi sul prezzo cognitivo ed emotivo di questa esposizione costante. Dopo una fase iniziale caratterizzata da risultati frammentari e spesso contraddittori, una nuova e ampia meta-analisi pubblicata sulla rivista accademica Psychological Bulletin ha provato a fare ordine, integrando decine di studi precedenti. Il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante e suggerisce che il consumo intensivo di video brevi possa avere effetti misurabili sulla capacità di attenzione e sul benessere mentale.

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Cosa dice la meta-analisi pubblicata su Psychological Bulletin

La ricerca è stata condotta da un team guidato da Lan Nguyen, ricercatore presso la facoltà di Psicologia Applicata della Griffith University, e rappresenta uno dei tentativi più completi di sintetizzare le evidenze disponibili sugli effetti dei video brevi. Analizzando un ampio numero di studi osservazionali e sperimentali, gli autori hanno individuato un’associazione negativa moderata tra il coinvolgimento con questi contenuti e le prestazioni cognitive.

In termini pratici, le persone che interagiscono più frequentemente con video brevi mostrano maggiori difficoltà in funzioni cruciali come l’attenzione sostenuta e il controllo inibitorio. Quest’ultimo è il meccanismo che consente di frenare impulsi automatici e adattare il comportamento a compiti che richiedono concentrazione e continuità. La frammentazione costante degli stimoli sembra quindi rendere più faticoso mantenere il focus su attività lente e poco gratificanti, come la lettura o la risoluzione di problemi complessi.

Perché i video brevi “allenano” il cervello alla distrazione

Per interpretare questi risultati, i ricercatori fanno riferimento alla teoria del processo duale, secondo cui l’esposizione ripetuta a uno stimolo può modificare la risposta cognitiva ed emotiva. Nel caso dei video brevi, il cervello viene continuamente sollecitato da contenuti rapidi, altamente stimolanti e accompagnati da una ricompensa immediata, spesso mediata dagli algoritmi di raccomandazione.

Da un lato, questa dinamica può portare a una sorta di desensibilizzazione nei confronti di attività che richiedono tempi più lunghi e uno sforzo cognitivo maggiore. Dall’altro lato, la promessa implicita di un contenuto sempre più interessante nel video successivo alimenta la ricerca di gratificazione istantanea, rinforzando un comportamento di consumo compulsivo. Il risultato è un circolo vizioso che tende a prolungare l’esposizione ben oltre le intenzioni iniziali dell’utente.