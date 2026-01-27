Threads si apre alla pubblicità: il social di Meta cambia

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Threads non è più soltanto l’esperimento social nato come alternativa alle piattaforme tradizionali. Nel giro di pochi mesi è diventato uno spazio di discussione stabile, con una base di utenti che ha superato quota quattrocento milioni di profili attivi ogni mese. Numeri che raccontano una trasformazione rapida e che spiegano la decisione di Meta di avviare una nuova fase del progetto. A partire dai prossimi giorni, infatti, sulla piattaforma inizieranno a comparire i primi annunci pubblicitari, segnando un passaggio importante per il futuro economico del servizio.

Tale scelta arriva dopo una lunga fase di crescita “pulita”, priva di inserzioni, durante la quale Threads ha puntato tutto sull’interazione tra utenti, sulla costruzione delle community e su un ambiente più orientato alla conversazione rispetto alla spettacolarizzazione dei contenuti. Ora l’azienda di Menlo Park ritiene però che il contesto sia diventato sufficientemente maturo per accogliere i brand senza snaturare l’esperienza. Threads vuole quindi restare un luogo di dialogo, ma anche diventare una piattaforma sostenibile dal punto di vista commerciale.

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Threads si prepara alla monetizzazione, debutta la pubblicità intelligente

L’arrivo della pubblicità su Threads avverrà in modo graduale e controllato. Nelle prime settimane la presenza degli annunci sarà limitata, con una diffusione pensata per testare il comportamento degli utenti e monitorare la frequenza delle inserzioni. Meta ha scelto di puntare sul proprio sistema di targeting basato sull’intelligenza artificiale, lo stesso già utilizzato su Facebook e Instagram, per offrire messaggi promozionali più pertinenti e meno invasivi. Ciò significa che anche su Threads gli annunci verranno adattati agli interessi e alle abitudini di navigazione, con formati che includeranno immagini, video e contenuti scorrevoli.

Per le aziende si apre una nuova opportunità di visibilità, soprattutto per quei marchi che cercano un pubblico interessato a conversazioni tematiche e community verticali. Per gli utenti, invece, si tratta di un cambiamento che potrebbe modificare il modo di vivere la piattaforma. La vera sfida sarà mantenere l’identità di Threads come spazio di confronto autentico, evitando che la componente commerciale prenda il sopravvento. Meta ha più volte sottolineato che la priorità resta l’esperienza dell’utente, ma sarà il tempo a dire se questo equilibrio verrà rispettato.

Intanto, il debutto degli annunci segna un passaggio simbolico. Threads non è più una semplice alternativa emergente, ma un attore consolidato nel mondo dei social network, pronto a competere anche sul terreno della monetizzazione globale.