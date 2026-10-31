Threads Friends, test in Italia: post riservati a 50 amici

Meta ha avviato la sperimentazione di Threads Friends, una nuova funzione pensata per condividere i post con una cerchia ristretta di follower invece che con l’intero pubblico della piattaforma. Il test coinvolge per ora soltanto tre paesi, cioè Irlanda, Italia e Giappone, e questo significa che anche una parte degli utenti italiani potrà provare in anteprima una modalità di pubblicazione decisamente più riservata. L’idea di fondo è piuttosto semplice e chi frequenta Instagram la riconoscerà al volo, perché si tratta in pratica di una lista di “amici stretti” trasferita dentro Threads.

Il meccanismo ruota attorno a un gruppo selezionato che può arrivare fino a un massimo di 50 amici. Questi contatti, che l’app chiama anche “Thriends” con un gioco di parole abbastanza evidente, sono gli unici in grado di vedere i contenuti pubblicati in questa modalità. Tutti gli altri iscritti al social restano esclusi e non hanno alcun modo di accedere a quei messaggi, anche se seguono normalmente il profilo.

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Una lista suggerita dall’app ma modificabile

Per rendere più semplici i primi passi Meta sembra intenzionata a dare una mano nella creazione dell’elenco iniziale. Secondo quanto spiegato da un portavoce dell’azienda, l’applicazione proporrà in automatico i follower con cui si interagisce più spesso. Nessuno però è obbligato ad accettare la selezione così com’è, perché la lista amici resta personalizzabile e può essere sistemata secondo le proprie preferenze, aggiungendo o togliendo persone.

Una volta completata la configurazione entra in gioco un elemento grafico molto riconoscibile. In cima al feed compare infatti una bolla verde che, se toccata, mostra i post degli amici condivisi nelle ultime 24 ore. Un’impostazione che ricorda da vicino il modo in cui vengono gestiti i contenuti temporanei su altre app del gruppo, con una finestra di tempo limitata che spinge a controllare con una certa frequenza. Al momento l’azienda non ha diffuso immagini dettagliate della novità. Laura Javier, direttrice del design di prodotto per Threads, ha comunque mostrato una piccola anteprima di come apparirà un post riservato agli amici. Nella stessa occasione ha svelato anche una curiosità nascosta, una sorta di sorpresa per gli utenti più attenti che trasforma la dicitura “Threads Friends” nel più sbrigativo “Thriends”.

Il precedente di Twitter Circles

Chi ha qualche anno di esperienza sui social avrà probabilmente avuto una sensazione di già visto. La funzione somiglia infatti in modo notevole a quella che Twitter aveva introdotto nel 2022 con il nome di Circles. La versione della piattaforma rivale consentiva di limitare la visibilità dei post a gruppi composti da un massimo di 150 persone, quindi una soglia ben più ampia rispetto a quella scelta oggi da Meta per Threads. L’esperienza però non è durata molto, visto che la società ha deciso di chiudere Circles circa un anno dopo il lancio. Non è ancora chiaro se e quando Meta abbia in programma di allargare la sperimentazione ad altri mercati. Per adesso la gran parte degli utenti negli Stati Uniti non avrà accesso alla novità, mentre in Italia, Irlanda e Giappone il test è già partito. C’è comunque un modo per vedere questi contenuti anche fuori dai paesi coinvolti, perché chi conosce qualcuno che vive in una delle tre nazioni potrà leggere i suoi post riservati agli amici, a patto di essere stato inserito nella sua lista.

Fonte: TecnoAndroid