The Art of Marvel’s Spider-Man 2 Deluxe: l’artbook in offerta su Amazon

The Art of Marvel’s Spider-Man 2 in versione Deluxe è finito in offerta su Amazon Italia, e per chi ama i videogiochi targati Insomniac si tratta di un’occasione che vale la pena tenere d’occhio. Un volume che raccoglie il lavoro artistico dietro uno dei titoli più apprezzati dedicati all’Uomo Ragno, proposto in una veste che difficilmente passa inosservata sugli scaffali di una libreria.

Il momento, va detto, non è casuale. L’interesse attorno al personaggio è tornato a salire anche grazie all’arrivo nelle sale di Spider-Man: Brand New Day, e capita spesso che certi prodotti collaterali finiscano sotto i riflettori proprio in coincidenza con uscite cinematografiche di un certo peso. L’artbook Deluxe rientra in questa categoria: un oggetto pensato per i fan più affezionati, quelli che non si accontentano di giocare ma vogliono anche sfogliare e collezionare. Tutto a 86 euro.

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Perché questo artbook attira tanta attenzione

Parlare di una semplice raccolta di immagini sarebbe riduttivo. La Deluxe Edition punta tutto sulla cura dei dettagli, con bozzetti, concept art e materiali che mostrano come è stato costruito il mondo di gioco. Per un videogiocatore che ha passato ore nei panni di Peter Parker e Miles Morales, ritrovare su carta le idee originali degli artisti ha un valore particolare. È un modo per entrare dietro le quinte, capire le scelte stilistiche e apprezzare il lavoro che di solito resta nascosto sotto la superficie del gameplay.

Il fatto che si tratti dell’edizione legata a Marvel’s Spider-Man 2 aggiunge ulteriore appeal. Il secondo capitolo della saga sviluppata da Insomniac ha alzato l’asticella sotto molti aspetti, dalla resa grafica alla narrazione, e poter ammirare il dietro le quinte di un progetto così ambizioso è un piccolo lusso per chi segue da vicino questo universo. Non a caso, edizioni di questo tipo tendono a esaurirsi in fretta quando vengono proposte a prezzo ridotto.

Un’occasione pensata per i collezionisti

Lo sconto su Amazon rende l’acquisto decisamente più appetibile rispetto al listino abituale. Volumi come questo, già di per sé curati nei materiali e nella stampa, raramente scendono di prezzo, quindi vederli in promozione rappresenta sempre un’opportunità interessante per chi aspettava il momento giusto.

L’artbook si rivolge soprattutto a un pubblico ben preciso: appassionati di Spider-Man, collezionisti di volumi a tema videoludico e chi vuole arricchire la propria libreria con qualcosa di esteticamente notevole. Non è il classico regalo generico, ma un prodotto che colpisce chi conosce e ama il franchise. E con il personaggio tornato al centro dell’attenzione grazie al grande schermo, il tempismo non potrebbe essere migliore.