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Tesla Supercharger: il 2025 conferma il ruolo dell’azienda nella ricarica rapida

Il sistema Supercharger di Tesla ha confermato la leadership dell'azienda nel settore della ricarica rapida per le auto elettriche.

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura
tesla supercharger

Nel dibattito sull’evoluzione della mobilità elettrica, la rete di ricarica è ormai un elemento centrale tanto quanto i veicoli stessi. In tale scenario, il 2025 si è rivelato un anno decisivo per Tesla. L’azienda di Elon Musk ha chiuso l’esercizio con risultati record sul fronte dei Supercharger. Confermando il ruolo strategico dell’infrastruttura. Secondo i dati diffusi dall’account ufficiale Tesla Charging su X, la rete globale di Supercharger ha erogato nel 2025 un totale di 6,7 TWh di energia. È il valore più alto mai registrato dall’avvio del progetto e rappresenta il punto di arrivo di una crescita costante. L’infografica pubblicata ripercorre, infatti, l’andamento dell’energia fornita anno dopo anno. Mostrando un’accelerazione particolarmente evidente negli ultimi sei anni.

Tesla: ecco i risultati ottenuti dalla rete Supercharger

La svolta è riconducibile soprattutto al periodo successivo al 2019. Ovvero quando la diffusione su larga scala della Tesla Model 3 ha aumentato in modo significativo la domanda di ricarica. Da allora, la quantità di energia erogata dai Supercharger non ha mai smesso di crescere. Il risultato è una rete che oggi supporta milioni di sessioni di ricarica e accompagna l’espansione di una flotta elettrica sempre più numerosa.

Nel 2025, tale crescita si inserisce in un contesto infrastrutturale ormai globale. Tesla ha superato i 75.000 stalli attivi nel mondo, mentre in Italia i Supercharger hanno raggiunto quota 1.000 punti di ricarica. Numeri che testimoniano una presenza capillare e una diffusione ormai matura anche nei mercati europei. A rafforzare ulteriormente l’utilizzo della rete ha contribuito la decisione di aprire i Supercharger anche ai veicoli di altri marchi. A confermare la solidità della rete è anche Max de Zegher, responsabile della divisione Charging per il Nord America, secondo cui, escludendo la Cina, i Supercharger avrebbero fornito più energia di tutte le altre reti di ricarica messe insieme. Un segnale chiaro di come Tesla sta puntando sempre più su un ecosistema integrato, veloce e affidabile.