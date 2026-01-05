Tesla Supercharger: il 2025 conferma il ruolo dell’azienda nella ricarica rapida

Nel dibattito sull’evoluzione della mobilità elettrica, la rete di ricarica è ormai un elemento centrale tanto quanto i veicoli stessi. In tale scenario, il 2025 si è rivelato un anno decisivo per Tesla. L’azienda di Elon Musk ha chiuso l’esercizio con risultati record sul fronte dei Supercharger. Confermando il ruolo strategico dell’infrastruttura. Secondo i dati diffusi dall’account ufficiale Tesla Charging su X, la rete globale di Supercharger ha erogato nel 2025 un totale di 6,7 TWh di energia. È il valore più alto mai registrato dall’avvio del progetto e rappresenta il punto di arrivo di una crescita costante. L’infografica pubblicata ripercorre, infatti, l’andamento dell’energia fornita anno dopo anno. Mostrando un’accelerazione particolarmente evidente negli ultimi sei anni.

Tesla: ecco i risultati ottenuti dalla rete Supercharger

La svolta è riconducibile soprattutto al periodo successivo al 2019. Ovvero quando la diffusione su larga scala della Tesla Model 3 ha aumentato in modo significativo la domanda di ricarica. Da allora, la quantità di energia erogata dai Supercharger non ha mai smesso di crescere. Il risultato è una rete che oggi supporta milioni di sessioni di ricarica e accompagna l’espansione di una flotta elettrica sempre più numerosa.

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Nel 2025, tale crescita si inserisce in un contesto infrastrutturale ormai globale. Tesla ha superato i 75.000 stalli attivi nel mondo, mentre in Italia i Supercharger hanno raggiunto quota 1.000 punti di ricarica. Numeri che testimoniano una presenza capillare e una diffusione ormai matura anche nei mercati europei. A rafforzare ulteriormente l’utilizzo della rete ha contribuito la decisione di aprire i Supercharger anche ai veicoli di altri marchi. A confermare la solidità della rete è anche Max de Zegher, responsabile della divisione Charging per il Nord America, secondo cui, escludendo la Cina, i Supercharger avrebbero fornito più energia di tutte le altre reti di ricarica messe insieme. Un segnale chiaro di come Tesla sta puntando sempre più su un ecosistema integrato, veloce e affidabile.