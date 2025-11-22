Tesla Supercharger: 75.000 dispositivi installati in tutto il mondo

L’espansione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sta assumendo un ruolo centrale nella trasformazione della mobilità globale. A tal proposito, Tesla conferma la propria posizione con un nuovo traguardo. La rete Supercharger dell’azienda statunitense ha raggiunto il 75.000esimo punto di ricarica. La celebrazione del primato ha avuto luogo in Tasmania, presso il South Hobart Smart Store, a sud di Hobart. La stazione inaugurata è dotata di quattro Supercharger V4 di nuova generazione. Quest’ultimi sono progettati per garantire maggiore comodità agli utenti. I cavi più lunghi permettono di ricaricare senza difficoltà anche veicoli non Tesla. Mentre il sistema di pagamento semplificato amplia l’accesso a un pubblico più ampio. L’installazione della stazione numero 75.000 è stata, inoltre, caratterizzata da un dettaglio celebrativo: il colore Glacier Blue. Una scelta che continua la tradizione già vista con le precedenti unità speciali, come il 50.000esimo Supercharger in California colorato di rosso e il 60.000esimo in Giappone con una grafica ispirata agli origami.

Tesla: installato il 75.000esismo Supercharger

Oltre all’espansione quantitativa, la rete si distingue per la qualità del servizio. In paesi come il Regno Unito, il sistema è stato riconosciuto per il secondo anno consecutivo come la migliore rete di ricarica rapida tra quelle di grandi dimensioni. Secondo il sondaggio Zapmap. Gli utenti apprezzano in particolare l’affidabilità, la semplicità di utilizzo e i costi competitivi. Elementi che contribuiscono a rendere il servizio un punto di riferimento.

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L’accessibilità della rete è stata ulteriormente migliorata. Ciò con l’apertura dei pagamenti tramite charging card in Europa. Un passo che rafforza l’obiettivo di Tesla di rendere la propria infrastruttura interoperabile e facilmente fruibile. Tale strategia riflette una visione più ampia della mobilità elettrica, dove la diffusione di stazioni efficienti e intuitive non è solo un vantaggio per gli utenti Tesla, ma un contributo alla crescita dell’intero ecosistema elettrico.

Il raggiungimento del 75.000esimo Supercharger, dunque, rappresenta la combinazione di espansione, innovazione tecnologica e attenzione all’esperienza dell’utente. Elementi chiave per sostenere la transizione verso una mobilità sostenibile.