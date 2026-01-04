Tesla chiude il 2025 guardando avanti: un anno che segna una svolta

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, Tesla ha scelto di affidare ai propri canali social un video che ripercorre i momenti più significativi di un 2025 pieno di annunci, risultati e promesse mantenute. Non si tratta di una semplice operazione celebrativa. Quanto di un racconto costruito per ribadire la direzione dell’azienda e rafforzare l’idea di continuità tra ciò che è stato fatto e ciò che verrà. Il filmato si apre con Elon Musk che richiama la missione originaria del marchio, legata alla sostenibilità e alla trasformazione della mobilità, per poi scorrere rapidamente tra immagini e riferimenti a progetti che hanno segnato l’anno.

Nel racconto emergono soprattutto i progressi sul fronte tecnologico. Il rilascio della versione 14 del Full Self-Driving viene presentato come uno dei pilastri del percorso verso la guida autonoma. Insieme alle dimostrazioni di Optimus, il robot umanoide che continua a incarnare l’ambizione di Tesla di andare oltre l’automobile. Non manca spazio per iniziative più potenti, come l’apertura del Tesla Diner a Hollywood, pensato per unire esperienza fisica e identità del brand, né per altri traguardi come la consegna della prima vettura completamente autonoma e l’avvio operativo della rete di robotaxi in aree chiave degli Stati Uniti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il video insiste anche sul ruolo centrale della Model Y. La vettura continua a essere indicata come l’auto più venduta al mondo, e sull’allargamento dell’accessibilità della gamma grazie alle versioni Standard di Model 3 e Model Y.

Tesla tra nuovi modelli, infrastrutture e l’orizzonte Cybercab

Il 2025 ha visto l’arrivo di versioni aggiornate di Model S e Model X, il rinnovamento della Model Y, il debutto della variante Performance e l’introduzione della Model Y L a sei posti con passo allungato, segnale di una gamma sempre più articolata. A questi si affiancano risultati meno visibili ma importanti ugualmente, come la crescita della rete Supercharger, aumentata in modo notevole. Vi è poi il traguardo di un milione di Powerwall installati, che rafforzano la presenza di Tesla anche nel settore dell’energia domestica.

Un capitolo a parte è dedicato al Cybertruck, che nel 2025 ha ottenuto riconoscimenti importanti in termini di sicurezza, diventando un punto di riferimento tra i pick-up elettrici. Ma lo sguardo del video è chiaramente proiettato oltre, verso il progetto che più di tutti sintetizza l’ambizione del marchio, il Cybercab. Tesla conferma l’avvio della produzione di questo veicolo pensato esclusivamente per la guida autonoma. Anticipa così un futuro in cui il concetto stesso di automobile cambia radicalmente. Le parole di Musk lasciano poco spazio ai dubbi. L’obiettivo è raggiungere volumi mai visti prima.

Il messaggio finale del video è semplice ma efficace. Il 2025 viene presentato come un anno di consolidamento e preparazione. Invece, il 2026 è descritto come il momento in cui molte di queste promesse dovranno tradursi in realtà. Tesla non chiude un capitolo, ma ne apre uno nuovo, lasciando intendere che il percorso intrapreso è solo all’inizio.