Tastiera da gaming con sconto del 55%: l’offerta shock di Natale di AliExpress

Un’occasione assolutamente da non lasciarsi assolutamente sfuggire vi attende in questi giorni su AliExpress, difatti il consumatore si ritrova a poter spendere relativamente poco sull’acquisto di una tastiera meccanica da gaming, di marca Attack Shark, godendo nel complesso di ottime prestazioni generali.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato è l’M86 Pro, si tratta a tutti gli effetti di una tastiera meccanica da gaming completamente wireless, il che significa che può collegarsi al dispositivo anche senza il collegamento diretto fisico, sebbene comunque sia trimodale: wireless, bluetooth o con cavo. In questo modo l’utente può godere della massima versatilità e usabilità di un prodotto adatto praticamente a tutti i sistemi operativi, senza vincoli o differenze particolari da segnalare.

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L’estetica è moderna e piacevole alla vista, con design di ultima generazione, dimensioni ridotte (il che porta a poterla utilizzare senza pensieri anche in mobilità), e soprattutto keycaps con il font stampato nella parte anteriore (e non superiore). L’utente può eventualmente scegliere una variante differente, da quella indicata nel nostro articolo, per la quale cambiano sostanzialmente i colori e il gradiente. Il led RGB inferiore, invece, è perfetto per essere facilmente utilizzata durante le ore notturne, o con scarsa illuminazione.

AliExpress, ecco quanto costa oggi la tastiera

La tastiera da gaming di cui vi stiamo parlando nell’articolo può essere vostra con un investimento finale di soli 39,08 euro, in questo modo il consumatore può davvero avere la certezza di raggiungere un eccellente livello di risparmio, considerando comunque il valore iniziale del prodotto di 88,63 euro. Ordinatela subito al seguente link.

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Nell’eventualità in cui, arrivati a questo punto, foste interessati all’acquisto del prodotto, dovete comunque sapere che la spedizione a domicilio è completamente gratuita, con consegna entro pochi giorni dalla Germania. Il reso è possibile entro 90 giorni dalla ricezione, anch’esso gratis.