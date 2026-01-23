Svolt lancia ricarica ad impulsi e batterie semi-solide

Quando si parla di batterie e auto elettriche, spesso si ha l’impressione di trovarsi davanti a un disco rotto. Tutti promettono miracoli tecnologici, ma poi, nella realtà di tutti i giorni, ci si ritrova comunque attaccati alla colonnina a guardare l’orologio con una certa impazienza. Eppure, ogni tanto capita un evento che riesce a scuotere un po’ le acque, non tanto per i proclami altisonanti, quanto per la concretezza delle soluzioni proposte. È il caso del recente Battery Day di Svolt Energy in Cina. Non è stata la solita carrellata di slide futuristiche, ma un manifesto piuttosto chiaro di quello che potremmo effettivamente guidare tra pochissimo.

Auto elettriche più veloci e sicure con Svolt

Una delle novità che più colpisce riguarda la ricarica ad impulsi di terza generazione. Proviamo a guardare la ricarica non come a un getto continuo di corrente che bombarda la batteria, ma come a un respiro ritmato. Svolt ha perfezionato questo sistema alternando momenti di carica a brevissime pause, permettendo agli ioni di litio di accomodarsi con calma e in modo uniforme all’interno delle celle. È un po’ come gestire il traffico in un’ora di punta: se tutti spingono contemporaneamente, si crea il caos e il sistema si scalda; se invece si riesce a dare un ritmo, tutto scorre meglio e con meno stress meccanico. Il vantaggio pratico è notevole, dato che si parla di un 25% di tempo in meno passato alla spina senza aver dovuto stravolgere i costi di produzione. Hanno già macinato oltre ventimila ore di test sulla stabilità, il che suggerisce che l’affidabilità non sia solo una speranza. Se tutto va secondo i piani, vedremo questa tecnologia su strada già nel terzo trimestre 2026.

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Ma la vera partita a scacchi per il futuro si gioca sulla chimica interna, e qui Svolt ha deciso di alzare la posta con le batterie semi-solide. Entriamo in un terreno dove la densità energetica diventa il parametro sacro per chi vuole viaggiare a lungo senza pesi eccessivi. Hanno già una prima generazione ad alto contenuto di nichel che tocca i 270 Wh/kg e pare che un misterioso costruttore europeo la stia già testando su un modello di serie. Chi sia questo partner resta un segreto ben custodito, ma il solo fatto che si parli di produzione su piccola scala fa capire che siamo ormai oltre la fase del semplice prototipo da laboratorio. Per chi invece cerca qualcosa di più accessibile e destinato alla grande massa, è in arrivo una variante da 245 Wh/kg prevista per la fine del 2026. E per non farsi mancare nulla, hanno persino guardato al cielo, testando una batteria 342 Wh/kg pensata specificamente per i taxi volanti.

Battery Day 2026: meno tempo alla spina, più energia

Infine, c’è un aspetto che spesso viene ingiustamente trascurato: il mondo delle ibride plug-in. Con la nuova Fortress 2.0, l’azienda vuole cancellare quel senso di compromesso che a volte accompagna queste auto. Parliamo di una batteria da ben 80 kWh, una capacità che fino a pochissimi anni fa era riservata quasi esclusivamente alle elettriche pure di fascia alta. La vera notizia però è la velocità di ricarica, capace di riportare l’energia all’80% in soli dieci minuti. Con un’autonomia elettrica che può arrivare a sfiorare i 400 chilometri, il confine tra un’auto a batteria e una ibrida diventa quasi impercettibile nell’uso quotidiano. Se queste innovazioni riusciranno a mantenere il passo promesso anche fuori dai comunicati stampa, i prossimi due anni potrebbero davvero trasformare il nostro modo di percepire la mobilità elettrica, passando finalmente dalla curiosità scettica alla fiducia concreta.