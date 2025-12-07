SUV elettrico familiare: Mercedes mostra segnali di un modello XXL

Sembra quasi che Mercedes stia giocando a nascondino con la sua nuova GLC elettrica a 7 posti. Da una parte c’è il modello ufficiale, presentato con tutti gli onori al Salone di Monaco: linee pulite, interni tecnologici, cinque posti comodi e quel look futuristico che ormai caratterizza i SUV elettrici della casa tedesca. Dall’altra, c’è questo misterioso muletto che gira su strada, camuffato da cima a fondo come se dovesse partecipare a una festa in maschera, ma che tradisce comunque un dettaglio dopo l’altro. Perché sì, anche sotto tutte quelle pellicole protettive, qualcosa trapela sempre: la linea del tetto più lunga, le portiere posteriori diverse, il posteriore più esteso. Tutti segnali che Mercedes sta lavorando davvero a una versione più grande, con l’ambizione di portare a bordo fino a 7 passeggeri.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Mercedes GLC elettrica a 7 posti: cosa nasconde il muletto camuffato

La cosa curiosa è che, osservando questo muletto parcheggiato vicino alla GLC elettrica standard, le differenze saltano ancora più all’occhio. Sembra un po’ come vedere due fratelli: uno già pronto per la foto di famiglia, l’altro ancora spettinato, in tuta e con la felpa del college. Però la parentela è evidente. Il frontale riprende esattamente le forme che abbiamo già visto, e anche se non abbiamo nessuna immagine dell’abitacolo, è facile immaginare che Mercedes non si allontanerà troppo dall’impostazione della GLC elettrica attuale. L’MBUX Hyperscreen da 39,1 pollici, quel pannello che domina la plancia come un cinema personale, probabilmente sarà lì ad accogliere anche i passeggeri della futura versione a sette posti.

Resta da capire cosa ci sarà sotto al cofano—oramai, sotto al pianale—perché il modello a cinque posti parte già con un powertrain da 490 CV complessivi. Mercedes ha lasciato intendere che arriveranno altre varianti, quindi la domanda è quanto vorranno spingersi oltre per un SUV più grande, più pesante e, soprattutto, pensato per famiglie numerose o gruppi che amano lo spazio extra.

E poi c’è il vero interrogativo: dove verrà venduto questo maxi SUV? Tutti gli indizi portano alla Cina, un mercato che ha sempre dimostrato un debole per i veicoli grandi, spaziosi, quasi “da salotto”. Anche gli Stati Uniti potrebbero essere un terreno fertile. L’Europa, invece, sembra uno scenario più complicato, tra strade strette, parcheggi che paiono progettati nel secolo scorso e un pubblico che non sempre apprezza mezzi così generosi nelle dimensioni. Per ora resta tutto sospeso tra foto spia e supposizioni, ma è chiaro che Mercedes ha qualcosa di grosso – letteralmente – in arrivo. Quando deciderà di togliergli il travestimento, avremo finalmente un quadro completo.