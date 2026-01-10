SUBARU presenta il suo futuro elettrico al BRUSSELS MOTOR SHOW

Subaru punta sull’elettrificazione al Brussels Motor Show, in programma da oggi fino al 19 gennaio. L’azienda vuole raccontare la sua visione del futuro in Europa. Per questo sullo stand del marchio giapponese fanno il loro debutto tre modelli 100% elettrici che segnano l’inizio di una nuova fase: E-OUTBACK, UNCHARTED e SOLTERRA MY26.

Al centro della scena c’è la nuova E-OUTBACK, presentata per la prima volta al pubblico europeo, affiancata da UNCHARTED e SOLTERRA, che debuttano ufficialmente in Belgio.

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Subaru E-OUTBACK si rinnova in chiave elettrica

La E-OUTBACK rappresenta l’evoluzione elettrica di uno dei nomi storici della gamma Subaru. Dopo oltre trent’anni di successi, l’Outback entra nell’era BEV mantenendo intatta la sua vocazione: versatilità, sicurezza e spirito da esploratrice.

Pensata per chi ama viaggiare senza limiti, la E-OUTBACK combina l’anima “go anywhere” tipica del brand con prestazioni elettriche di alto livello e una dotazione tecnologica moderna.

Prestazioni e autonomia

All’interno trova posto una batteria da 74,7 kWh, abbinata a una motorizzazione elettrica da 280 kW (380 CV). I numeri parlano chiaro:

0–100 km/h in circa 4,4 secondi

Autonomia stimata intorno ai 500 km (WLTP)

Ricarica dal 10 all’80% in circa 28 minuti, anche a temperature di –10 °C

Dati che collocano la E-OUTBACK tra le elettriche più performanti del suo segmento, senza rinunciare alla tipica sensazione di controllo Subaru.

DNA off-road intatto

Nonostante il passaggio all’elettrico, la E-OUTBACK resta fedele alla tradizione del marchio con trazione integrale AWD ispirata al Symmetrical AWD, 210 mm di altezza da terra, Dual X-MODE e capacità di traino fino a 1,5 tonnellate.

Un pacchetto che la rende pronta ad affrontare sterrati, neve e condizioni difficili, proprio come ci si aspetta da una Outback.

Sicurezza al centro

La sicurezza resta uno dei pilastri Subaru. La E-OUTBACK integra sistemi avanzati ispirati alla tecnologia EyeSight, con funzioni come Emergency Driving Stop e Secondary Collision Braking. Soluzioni pensate per assistere il conducente nelle situazioni critiche e aumentare la protezione di tutti sulla strada.

Spazio e praticità

Più lunga rispetto alla Solterra, la E-OUTBACK punta anche sull’abitabilità. Il bagagliaio è progettato per un uso concreto: può ospitare quattro valigie di grandi dimensioni o una gabbia per animali, confermando la sua vocazione da compagna di viaggio per famiglie e amanti dell’outdoor.

Design robusto

Lo stile è solido e funzionale, con paraurti protettivi e rinforzo sul tetto, cerchi da 18 o 20 pollici e finiture pensate per durare nel tempo. La scelta di mantenere il nome OUTBACK sottolinea la volontà di Subaru di trasferire nell’elettrico tutto ciò che ha reso celebre il modello.

Subaru UNCHARTED: il SUV elettrico compatto e sportivo

Accanto alla E-OUTBACK debutta UNCHARTED, un SUV compatto 100% elettrico disponibile in tre versioni: FWD, Long Range FWD e AWD Dual Motor. L’autonomia arriva fino a circa 600 km WLTP, mentre il caricatore di bordo da 22 kW consente ricariche rapide anche in condizioni climatiche rigide.

La versione AWD da 338 CV scatta da 0 a 100 km/h in 5 secondi, un tempo addirittura inferiore a quello dell’ultima WRX STI venduta in Europa. L’arrivo nei concessionari italiani è previsto per la primavera del 2026, con prezzi che verranno comunicati successivamente.

Subaru SOLTERRA MY26: più autonomia e tecnologia

La SOLTERRA MY26, primo SUV elettrico Subaru, riceve un importante aggiornamento che le consente di supportare: batteria da 73,1 kWh, autonomia superiore ai 500 km, potenza di 338 CV e una stima di 0–100 km/h in 5,1 secondi. Raddoppia anche la capacità di traino e migliora la gestione della ricarica grazie al pre-riscaldamento della batteria, riducendo i tempi sia in AC sia in DC. All’interno spiccano un nuovo display centrale da 14”, materiali aggiornati e connettività evoluta.

Anche la Solterra MY26 arriverà in Italia nella primavera 2026.

Subaru CROSSTREK 4WILD dall’anima avventurosa

Completa lo stand la CROSSTREK 4WILD, già disponibile in Italia da novembre, pensata per chi cerca un SUV compatto dal carattere outdoor, senza rinunciare a sicurezza, affidabilità e stile dinamico.

Elettrico sì, ma con DNA Subaru

Con la prima europea della E-OUTBACK e il debutto di UNCHARTED e SOLTERRA, Subaru dimostra che l’elettrificazione non è una rottura con il passato, ma un’evoluzione naturale. Sicurezza, affidabilità e piacere di guida restano al centro, anche nella nuova era a zero emissioni.