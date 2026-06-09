Stronghold 4 annunciato a sorpresa al PC Gaming Show 2026

Stronghold 4 è realtà, ed è arrivato nel modo più gradito che ci sia: a sorpresa, sul palco del PC Gaming Show 2026. Il nuovo capitolo della serie che ha fatto innamorare generazioni di appassionati di castelli, assedi e gestione strategica torna con un’ambizione precisa, raccontare una storia. Lo hanno presentato come uno strategico in tempo reale dalla forte vena narrativa, una sorta di antefatto rispetto agli eventi del primissimo capitolo della saga. In pratica, un prequel.

L’idea degli sviluppatori è semplice da spiegare e complicata da realizzare bene: tornare alle origini. Niente fronzoli, niente derive strane. Si riparte dall’Inghilterra medievale, terra di fango, pioggia e fortezze, che da sempre rappresenta il cuore pulsante di questo franchise.

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Una campagna che parte dal basso, anzi dai campi

Il protagonista della campagna principale non è un re, non è un nobile blasonato. È Penryn di Wethel, un pastore qualunque la cui esistenza viene ribaltata da un giorno all’altro. Da uomo dei pascoli a comandante militare, il salto è di quelli che ti cambiano la vita. La trama lo accompagnerà nel percorso verso il cavalierato, intrecciando personaggi mai visti prima con figure storiche già care a chi conosce la serie.

Sul versante delle voci, il team ha già messo le carte in tavola annunciando alcuni doppiatori di peso: Ben Starr, Samantha Béart, Walles Hamonde e Harry McEntire. Nomi che, per chi mastica un po’ di videogiochi, dicono parecchio sulla cura riposta nel comparto narrativo.

Meteo che cambia le carte e mappe enormi

Dal punto di vista del gameplay, qui non si stravolge la formula. Stronghold 4 recupera le meccaniche che hanno reso celebre la saga, il continuo equilibrismo tra la gestione dell’economia interna del castello e l’arte dell’assedio, sia in attacco che in difesa. Chi ha passato ore a far quadrare i conti del granaio mentre fuori bussavano le truppe nemiche sa benissimo di cosa si parla.

La vera novità però sta nel cielo. Arriva un sistema meteorologico dinamico che incide direttamente sull’esito delle partite, e non in modo decorativo. La neve, ad esempio, rallenterà la crescita delle colture, mettendo in difficoltà chi conta sui raccolti per sostenere il proprio dominio. La pioggia battente, invece, ridurrà efficacia e gittata degli arcieri, costringendo a ripensare le strategie sul campo proprio mentre il nemico avanza.

Quindi non basterà più tenere d’occhio i lord rivali e le bande di fuorilegge. Bisognerà fare i conti anche con il clima, costruire trappole e strutture difensive tenendo presente che il tempo può diventare un avversario tanto quanto le truppe nemiche. E ci sarà spazio per manovrare: le battaglie e le fasi di assedio si svolgeranno su mappe di dimensioni notevoli, le più ampie mai viste nella storia del franchise.