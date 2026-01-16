Stranger Things, il documentario svela un retroscena che ha lasciato tutti perplessi

Dopo le speculazioni del Comformity Gate, Netflix ha effettivamente rilasciato effettivamente un ultimo prodotto collegato al franchise di Stranger Things. La serie si è conclusa definitivamente con un documentario dedicato alla produzione dell’ultima stagione intitolato “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5”.

I fan dello show hanno guardato il documentario per scoprire tutti i retroscena sulla stagione che han concluso Stranger Things. Tuttavia, durante una specifica inquadratura, i più attenti si sono accorti di un particolare che ha lasciato tutti sconvolti.

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Durante un brainstorming tra attori, sceneggiatori e i fratelli Duffer, le telecamere hanno inquadrato per un attimo il computer di uno dei creatori della serie. Nonostante si sia trattato di una scena velocissima, si può notare che tra le schede aperte nel browser ci sia anche una dedicata a ChatGPT.

Stranger Things conclude il suo viaggio con un documentario che solleva ulteriori interrogativi sul finale della serie

I fan rimasti delusi dalla conclusione dello show hanno immediatamente pensato che ChatGPT sia stato utilizzato per la scrittura dell’ultima stagione. Questa teoria ha preso rapidamente piede online, soprattutto per quanto riguarda alcuni buchi di trama presenti nel corso delle puntate, le incongruenze narrative e lo sviluppo frettoloso di alcuni aspetti della storia.

Inoltre, un’ulteriore scheda sul laptop dei creatori è dedicata a Reddit. Il popolare portare online potrebbe essere stato usato per leggere le teorie dei fan e prendere ispirazione per continuare la storia.

A dare maggior valenza a queste teorie ci sono anche le dichiarazioni ufficiali degli autori che, nelle interviste per il documentario, hanno confermato di aver iniziato a girare il finale senza uno script completo dell’episodio. Il finale di stagione e di serie ha rappresentato un progetto in continua evoluzione, rendendone difficile la gestione.

Chiaramente, non ci sono conferme ufficiale che i fratelli Duffer abbiano utilizzato tali strumenti per la scrittura della stagione finale di Stranger Things. Potrebbe trattarsi semplicemente di una coincidenza dovuta ad una ricerca rapida o una consultazione su un particolare dettaglio. Tuttavia, il dubbio rimane e difficilmente potrà essere cancellato definitivamente.