Stranger Things, gli autori negano l’uso di ChatGPT nella scrittura della serie

Nelle scorse ore un nuovo polverone riguardante la stagione finale di Stranger Things si è alzato in rete. Dopo il caso del Comformity Gate, gli spettatori non riescono ancora ad accettare che la serie sia finita con un episodio ben al di sotto delle loro aspettative.

Analizzando con attenzione il documentario One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 è emerso un dettaglio molto particolare. Sul computer dei fratelli Duffer sono presenti schede del browser aperte su ChatGPT e Reddit.

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Inoltre, va considerato che nel corso del documentario viene affermato che l’episodio finale è stato girato senza uno script completo. Sommando questi elementi, i fan hanno iniziato a sostenere che la quinta stagione di Stranger Things e l’episodio finale siano stati scritti con questi strumenti e per tale motivo siano presenti molte lacune.

Scopri perché i fan sono delusi dalla stagione finale di Stranger Things. Analisi del documentario e dettagli inediti.

La teoria ha preso immediatamente piede ed è dovuta intervenire Martina Radwan, regista del documentario a calmare la situazione. Stando a quanto dichiarato ai colleghi di The Hollywood Reporter, la regista ha affermato: “Voglio dire, siamo davvero sicuri che avessero ChatGPT aperto? Io personalmente no, ma internet sembra esserne convinto”.

Inoltre, Martina Radwan ha poi aggiunto che non è possibile sapere per davvero se la scheda di ChatGPT fosse aperta ma si sta dando questa cosa per scontato. “Non ce l’hanno tutti aperto, solo per fare ricerche rapide? Come si possa scrivere una trama con 19 personaggi usando ChatGPT, proprio non lo capisco” ha continuato la regista.

Al momento, i fratelli Duffer non sono intervenuti direttamente sulla questione così come Netflix non ha commentato l’accaduto. L’unica smentita secca è quella offerta da Martina Radwan, la quale ha partecipato a riunioni creative e brainstorming durante tutta la fase di scrittura e non ha mai visto l’utilizzo di strumenti come ChatGPT e Reddit.