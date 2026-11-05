tado°: l’AI rileva le finestre aperte e il rischio muffa

Arrivano nuove funzioni intelligenti per l’app di tado°, che si prepara a ricevere una serie di aggiornamenti pensati per rendere la gestione del riscaldamento domestico più semplice e su misura. Le novità saranno distribuite in modo graduale nel corso del prossimo mese e toccano diversi aspetti dell’esperienza d’uso. Si va dal rilevamento delle finestre aperte basato sull’intelligenza artificiale a un indicatore del rischio muffa, passando per una schermata principale personalizzabile e per l’integrazione della funzione Boost con Apple Live Activities. L’idea dell’azienda è aiutare chi vive in casa a scaldare gli ambienti in modo più efficiente, limitando gli sprechi senza rinunciare al comfort. Gli aggiornamenti ampliano quanto già offerto dall’ecosistema tado° X e sfruttano le capacità di AI Assist, il servizio che automatizza alcune operazioni legate al riscaldamento.

Finestre aperte e rischio muffa, l’intelligenza artificiale impara a conoscere le stanze

Il rilevamento delle finestre aperte non è una novità assoluta sui dispositivi tado° X. Il sistema osserva i cambiamenti delle condizioni ambientali e quando nota, per esempio, un calo improvviso della temperatura può sospendere per un po’ il riscaldamento, così da non consumare energia mentre si arieggia. Con l’aggiornamento entra però in gioco un algoritmo capace di apprendere le caratteristiche di ogni singola stanza. Non c’è più una sensibilità uguale per tutti gli ambienti. Una cucina ha oscillazioni termiche diverse da quelle di una camera da letto e il bagno vive sbalzi frequenti di temperatura e umidità. L’intelligenza artificiale tiene conto di queste differenze per distinguere meglio le normali variazioni dai segnali che indicano davvero una finestra aperta. Nell’app sarà anche possibile verificare lo stato di apprendimento, capendo se l’algoritmo sta ancora studiando la stanza o se ha già completato l’ottimizzazione.

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L’altra novità di peso è l’indice di rischio muffa, integrato nella sezione Air Comfort. La funzione analizza temperatura e umidità nelle varie stanze e segnala quando queste condizioni possono favorire la proliferazione della muffa. Alla base c’è il modello di crescita VTT, sviluppato in Finlandia nell’ambito della ricerca sulle costruzioni, che valuta l’andamento dei parametri nel tempo e non si ferma a un singolo valore di umidità. Ogni ambiente riceve uno di tre livelli. Il rischio basso indica condizioni poco favorevoli, quello moderato segnala parametri da tenere d’occhio e quello alto avverte che il clima della stanza può favorire la crescita della muffa. Così diventa più facile capire dove intervenire, magari migliorando la ventilazione o cambiando le abitudini di riscaldamento. Serve però che ogni stanza abbia un termostato intelligente tado° o una testa termostatica intelligente in grado di misurare temperatura e umidità. Va ricordato che si tratta di una stima delle condizioni favorevoli e non di un sistema che rileva direttamente la muffa sulle superfici.

Schermata su misura e Boost sempre sotto gli occhi

Anche l’interfaccia cambia volto con la nuova schermata iniziale personalizzabile. Le icone si possono spostare, nascondere o ripristinare in qualsiasi momento, mettendo in primo piano le funzioni usate più spesso. Chi controlla di frequente il soggiorno, per esempio, potrà piazzare quella stanza tra i primi elementi visibili. Ogni casa avrà quindi un’app organizzata secondo le proprie esigenze, con meno passaggi per arrivare ai comandi principali. Questa funzione è già disponibile per tutti i clienti tado°, senza bisogno di sottoscrivere AI Assist.

Per chi usa dispositivi della mela arriva il supporto alle Live Activities per Boost, la funzione che alza temporaneamente il riscaldamento senza toccare la programmazione abituale. Lo stato sarà visibile dalla schermata di blocco di iPhone e dalla Dynamic Island sui modelli compatibili, ma anche da Apple Watch e Mac. Non servirà aprire ogni volta l’app e ci sarà una scorciatoia per interrompere Boost e tornare alla programmazione normale. L’integrazione sarà gratuita per tutti i clienti tado° X.

AI Assist, il nuovo termostato e i tempi di distribuzione

Gli aggiornamenti arrivano poco dopo la presentazione del Termostato intelligente X di seconda generazione, che porta una batteria ricaricabile, una nuova finitura bianca e un display interattivo. Secondo l’azienda è il modello più sottile mai realizzato da tado°. Il rilevamento intelligente delle finestre e l’indice di rischio muffa faranno parte di AI Assist, abbonamento che già comprende il geofencing automatico per adattare il riscaldamento alla presenza degli abitanti, la modalità Vacanze, il preriscaldamento prima del rientro e il riscaldamento adattivo. Tutti strumenti che puntano a tagliare i consumi superflui mantenendo un comfort adeguato. La distribuzione procederà gradualmente nel mese successivo all’annuncio del 22 ottobre 2026. La prima novità a debuttare è la schermata iniziale personalizzabile, già disponibile per tutti i clienti, mentre a seguire arriveranno il rilevamento intelligente delle finestre aperte e il nuovo indice di rischio muffa.

Fonte: TecnoAndroid