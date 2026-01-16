Stellantis: in Nord America cancellate Plug-in Chrysler e Jeep

Per anni Jeep ha raccontato una storia molto chiara al pubblico americano: il futuro passava anche dalle ibride plug-in, e la Wrangler 4xe ne era la prova concreta. Un modello di successo, capace di diventare la PHEV più venduta negli Stati Uniti e di incarnare l’idea di elettrificazione secondo Stellantis. Oggi, però, quella narrazione si è incrinata. Ciò per una serie di fattori che hanno spinto il gruppo a rimettere tutto in discussione. Negli ultimi mesi è emerso sempre più chiaramente che la strategia nordamericana di Stellantis stava cambiando direzione. La conferma è arrivata attraverso The Drive e poi direttamente dall’azienda. Dal 2026, i modelli ibridi plug-in del gruppo non verranno più prodotti per quel mercato. Significa dire addio a nomi importanti come Wrangler 4xe, Grand Cherokee 4xe e Chrysler Pacifica PHEV.

Jeep annuncia lo stop per le ibride plug-in in Nord America

Dietro tale scelta c’è una lettura molto pragmatica del mercato. Stellantis parla di esigenze dei clienti in evoluzione e di un contesto normativo che non spinge più con la stessa forza verso il plug-in. In altre parole, il compromesso tipico delle PHEV (elettrico per brevi tragitti, motore termico per tutto il resto) non convince più come prima. Troppo complesso per chi vuole un’auto tradizionale, non abbastanza “pulito” per chi guarda all’elettrico puro.

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A complicare la situazione sono arrivati anche i problemi tecnici. I richiami che hanno coinvolto le Jeep plug-in, soprattutto quello legato alle batterie e al rischio di incendio, hanno avuto un peso specifico notevole. C’è poi il contesto politico ed economico, che negli Stati Uniti conta più che altrove. Con la fine di alcuni incentivi fiscali e normative su consumi ed emissioni meno stringenti, la pressione sull’elettrificazione si è allentata. Le case automobilistiche, di conseguenza, si sentono più libere di scegliere strade alternative.

Ed è proprio qui che si inserisce la nuova strategia di Stellantis. Niente stop all’innovazione, ma una redistribuzione delle priorità. Al posto delle PHEV, il gruppo punta su soluzioni considerate più adatte al mercato americano, come i sistemi range extender e i full hybrid. Resta da vedere se tale nuova strategia riuscirà davvero a riconquistare l’entusiasmo del pubblico.