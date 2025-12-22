Steam, per Natale arriva PlayStation PC Winter Sale

Il Natale è ormai alle porte e continuano ad arrivare tanti nuovi sconti di rilievo, soprattutto nell’ambito del gaming. Gli utenti, in particolare, potranno usufruire anche su Steam di occasioni davvero uniche. Qui sono infatti già iniziati i saldi invernali e ora è stata lasciata ufficialmente anche una nuova iniziativa. Si tratta della promo denominata PlayStation PC Winter Sale.
Natale su Steam, arriva la promo PlayStation PC Winter Sale
In questi ultimi giorni è stata resa disponibile su Steam una fantastica promozione su tantissimi titoli a marchio PlayStation. Come già accennato in apertura, si tratta della promo denominata PlayStation PC Winter Sale. Quest’ultima permetterà agli utenti di acquistare tanti titoli di successo per la console da gaming PlayStation a dei prezzi davvero eccezionali. Vi riportiamo qui di seguito alcune delle occasioni imperdibili del momento.
- God of War Ragnarok, proposto ad un prezzo scontato pari a 40,19 euro contro gli iniziali 59,99 euro, con uno sconto complessivo pari a 33%
- Marvel’s Spider-Man Miles Morales, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 60%
- Horizon Zero Dawn Remastered, proposto ad un prezzo scontato pari a 29,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 40%
- Uncharted Raccolta L’eredità dei Ladri, proposto ad un prezzo scontato pari a 16,49 euro contro gli iniziali 49,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 67%
- The Last of Us Part I, proposto ad un prezzo scontato pari a 29,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 50%
- Helldivers Dive Harder, proposto ad un prezzo scontato pari a 3,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro, con uno sconto complessivo pari all’80%
- God of War, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro, con uno sconto complessivo pari a 60%
- Ratchet & Clank Rift Apart, proposto ad un prezzo scontato pari a 23,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 60%