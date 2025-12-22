Steam, per Natale arriva PlayStation PC Winter Sale

Il Natale è ormai alle porte e continuano ad arrivare tanti nuovi sconti di rilievo, soprattutto nell’ambito del gaming. Gli utenti, in particolare, potranno usufruire anche su Steam di occasioni davvero uniche. Qui sono infatti già iniziati i saldi invernali e ora è stata lasciata ufficialmente anche una nuova iniziativa. Si tratta della promo denominata PlayStation PC Winter Sale.

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Natale su Steam, arriva la promo PlayStation PC Winter Sale

In questi ultimi giorni è stata resa disponibile su Steam una fantastica promozione su tantissimi titoli a marchio PlayStation. Come già accennato in apertura, si tratta della promo denominata PlayStation PC Winter Sale. Quest’ultima permetterà agli utenti di acquistare tanti titoli di successo per la console da gaming PlayStation a dei prezzi davvero eccezionali. Vi riportiamo qui di seguito alcune delle occasioni imperdibili del momento.