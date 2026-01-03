Spusu proroga le offerte Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G

In queste ultime ore l’operatore telefonico virtuale Spusu ha aggiornato la sua proposta. L’operatore, in particolare, ha deciso di prorogare la disponibilità di due delle sue offerte, ovvero le offerte denominate Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G. Secondo quanto riportato, queste offerte rimarranno disponibili all’attivazione fino alla fine del mese.
Spusu proroga la disponibilità delle sue offerte Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G
Due delle super offerte mobile dell’operatore virtuale Spusu sono state prorogate. Come già accennato in apertura, le offerte in questione sono rispettivamente Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G. Entrambe sarebbero dovute terminare tra poco tempo. Tuttavia, l’operatore sta dando la possibilità attivarle ancora per qualche settimana. Secondo quanto riportato, infatti, le offerte rimarranno a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 31 gennaio 2026.
Queste sono due delle offerte mobile più convenienti dell’operatore virtuale Spusu. Vi riassumiamo qui di seguito cosa includono.
- Spusu 150 XL: questa offerta comprende un bundle con fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G e al 4G+. Oltre a questo, il bundle comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 1000 minuti per chiamare i numeri fissi e mobile dei paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito e fino a 500 sms verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 5,98 euro al mese.
- Spusu 200 XL 5G: questa offerta comprende un bundle con fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari alle nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 1000 minuti per chiamare i numeri fissi e mobile dei paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito e fino a 500 sms verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 7,89 euro al mese.