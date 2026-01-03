Spusu proroga le offerte Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G

In queste ultime ore l’operatore telefonico virtuale Spusu ha aggiornato la sua proposta. L’operatore, in particolare, ha deciso di prorogare la disponibilità di due delle sue offerte, ovvero le offerte denominate Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G. Secondo quanto riportato, queste offerte rimarranno disponibili all’attivazione fino alla fine del mese.

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Spusu proroga la disponibilità delle sue offerte Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G

Due delle super offerte mobile dell’operatore virtuale Spusu sono state prorogate. Come già accennato in apertura, le offerte in questione sono rispettivamente Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G. Entrambe sarebbero dovute terminare tra poco tempo. Tuttavia, l’operatore sta dando la possibilità attivarle ancora per qualche settimana. Secondo quanto riportato, infatti, le offerte rimarranno a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 31 gennaio 2026.

Queste sono due delle offerte mobile più convenienti dell’operatore virtuale Spusu. Vi riassumiamo qui di seguito cosa includono.