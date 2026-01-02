Fino ad ora l’operatore telefonico virtuale Spusu ha reso disponibili le sue offerte mobile con connettività 5G ad una velocità limitata per alcuni clienti. Tuttavia ora le cose cambieranno. L’operatore sta infatti proponendo le sue offerte in 5G alla massima velocità disponibile per tutti i suoi clienti.
Spusu, offerte in 5G alla massima velocità per tutti i suoi clienti
L’operatore telefonico virtuale Spusu sta dando la possibilità di navigare alla massima velocità disponibile con le sue offerte in 5G a tutti i suoi clienti. Come già accennato in apertura, in passato per alcuni clienti era possibile navigare con le reti di quinta generazione ad una velocità limitata. Questa era pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.
Ora, invece, tutti i clienti dell’operatore potranno navigare con le offerte con connettività 5G alla massima velocità disponibile, pari rispettivamente a 2 Gbps in download e di 200 Mbps in upload . Questa opportunità viene ora data a tutti i clienti dell’operatore virtuale. Sono infatti compresi sia i nuovi clienti dell’operatore sia i già clienti di Spusu.
Ricordiamo che l’operatore Spusu sta proponendo tante offerte di rilievo. Tra queste, spicca la seguente.
- Spusu 200 XL 5G: questa offerta include ogni mese un bundle con fino a 200 GB di traffico dati per navigare con le reti di quinta generazione alla velocità massima di 2 Gbps in download e di 200 Mbps in upload. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile e fino a 500 sms verso tutti. Sono inclusi anche 1000 minuti per chiamare i numeri fissi e i mobili dell’Unione Europa e del Regno Unito. Il costo per il rinnovo è pari a 7,89 euro. L’offerta comprende inoltre minuti, SMS e fino a 11,76 GB in roaming UE e nel Regno Unito. Sono infine inclusi con questa offerta la Segreteria telefonica e servizi di reperibilità.