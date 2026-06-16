Spotify lancia l’AI che risponde alle domande sui podcast in tempo reale

Capita a tutti, prima o poi. Si è immersi in un bel podcast quando il conduttore cita uno studio, una ricerca, un nome che incuriosisce. E lì scatta il riflesso: si mette in pausa, si apre il browser e venti minuti dopo, persi tra schede di Wikipedia, l’episodio è ancora fermo lì, freddo. Proprio questo è il problema che la nuova funzione AI di Spotify vuole eliminare. Durante l’Investor Day del 21 maggio 2026, la società ha mostrato uno strumento che permette di fare domande sull’episodio in riproduzione e ottenere la risposta direttamente dentro l’app, senza dover uscire da nessuna parte.

Prima però serve una doverosa precisazione. La funzione è riservata a chi paga Premium, la si usa solo da mobile e per ora è attiva soltanto negli Stati Uniti, in Svezia e in Irlanda. Tutti gli altri dovranno aspettare. Il meccanismo parte dalla barra di ricerca dell’AI DJ sulla schermata principale: si chiede l’episodio che si vuole sentire, oppure si chiede un consiglio su un certo argomento o su un creator preferito. Il podcast comincia a suonare dentro la schermata del chatbot, dove si può interagire e porre domande.

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Come funziona davvero il sistema di domande e risposte di Spotify

Il bello è che il sistema è contestuale. Sa già cosa sta suonando e pesca dalla trascrizione dell’episodio per rispondere. Se un ospite di un programma di economia tira fuori il quantitative easing, basta chiedere all’app di spiegarlo in parole semplici. Funziona anche al contrario: si può domandare in quale punto dell’episodio viene affrontato un certo tema e saltare direttamente lì. Sarebbe stato più comodo avere una casella per le domande sotto l’episodio normale, ma è una funzione appena nata e il flusso potrebbe cambiare. Quello su cui non c’è da lamentarsi è che l’episodio continua a suonare mentre si fa tutto questo.

Dietro le quinte c’è il cosiddetto Large Taste Model, il motore che secondo l’azienda elabora circa 3.400 miliardi di segnali di gusto al giorno raccolti dagli ascoltatori più fedeli. Come si incastri esattamente con lo strumento di domande e risposte Spotify non lo dice, ma il sospetto è che lavori nei due sensi. L’utente chiede qualcosa e Spotify impara cosa gli piace, poi gli suggerisce altri podcast simili. Nel frattempo aumentano coinvolgimento e ore di ascolto, il che fa comodo alla piattaforma e ai creator. La scoperta di nuovi contenuti in questo settore è sempre stata complicata, e qui potrebbe fare la differenza.

Una scommessa che rende l’ecosistema più appiccicoso

Il podcasting è sempre stato un’anomalia bella e rara nell’internet moderno. Gira ancora su feed RSS aperti, i creator possono ospitarlo dove vogliono e gli ascoltatori riprodurlo ovunque, da Apple Podcasts ai lettori più di nicchia. Spotify però sta cercando da tempo di mettere un tetto su questo cortile aperto, soprattutto spendendo centinaia di milioni per firmare nomi esclusivi come Joe Rogan e Alex Cooper. Rispetto a buttare soldi sugli esclusivi, lo strumento di domande e risposte e tutta la scommessa AI sembrano una mossa più intelligente. Abituare un ascoltatore a queste funzioni rende le app tradizionali improvvisamente datate.

Resta però un nodo grosso da sciogliere: l’accuratezza. Sul palco di una demo tutto sembra perfetto, ma i podcast sono complicati. Ci sono sarcasmo, voci sovrapposte, affermazioni non verificate, pensieri lasciati a metà. I sistemi generativi non hanno proprio un curriculum impeccabile con audio così disordinato. Basti immaginare un comico che racconta una battuta su una notizia falsa con tono serissimo: c’è il rischio che il sistema prenda la trascrizione alla lettera e restituisca quella battuta come se fosse un fatto.

Spotify sta lanciando anche una funzione separata chiamata Personal Podcasts, che usa agenti AI per generare riassunti audio interamente sintetici. Chi ha provato NotebookLM di Google e le sue panoramiche audio conosce già il formato. Puntare questo tipo di tecnologia verso chiacchiere libere e senza copione è un invito aperto alle allucinazioni, e serviranno paletti molto stretti per evitare che ripeta con sicurezza informazioni sbagliate. Eppure, mettendo da parte i rischi tecnici, resta un upgrade per l’audio. Il podcasting è stato una trasmissione a senso unico per tutta la sua vita, e ora sta diventando interattivo. Potrebbe persino alzare l’asticella per i conduttori: se gli ascoltatori possono verificare i fatti in tempo reale, qualcuno ci penserà due volte prima di bluffare su un argomento.

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